Як обрати якісну рибу у супермаркеті – поради

На які хитрощі йдуть продавці, аби продати нам несвіжу рибу та як обрати якісний продукт далі у матеріалі.

Експерти радять перед покупкою риби обов’язково попросити у продавця показати маркування ящика. На ній повинні бути вказані дата виробництва та термін реалізації. Якщо ж надати цю інформацію відмовляються – найімовірніше, перед вами прострочений товар. Крім того, варто звертати увагу на вигляд та запах риби, а також перевірити, чи немає на ній пошкоджень.

Як правильно обирати безпечну для здоров’я рибу? Чому не варто купувати акційні дари моря? Та на які хитрощі йдуть продавці, аби підсунути нам залежаний товар?

Детальніше про те, як обрати охолоджену, заморожену та живу рибу дивіться у відео програми Ранок у великому місті.

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Нагадаємо, з настанням спеки в Києві було зафіксовано спалах ботулізму. 28 травня у Києві від агресивної форми ботулізму померла жінка.