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Як правильно позбутися похмілля: повний цикл з 7 кроків

Як правильно позбутися похмілля і чи потрібно похмелятися після бурхливої ночі, Факти ICTV запитали у дієтолога.

Як правильно похмелятися – питання, яке мучить багатьох людей, які не вміють правильно випивати. Хтось навіть взяв за звичку “перетерпіти”. Але на питання “Чи потрібно знімати похмілля?” у професіоналів одна відповідь – потрібно!

Як пити без похмілля і як допомогти організму позбутися від симптомів похмілля, розповіла Фактам ICTV дієтолог Юлія Поворознюк.

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Який прийом алкоголю гарантовано “знесе”

Прийом сурогатів алкоголю призводить до сильної алкогольної інтоксикації. Це – клей, одеколон, антифриз, глід і тд. А також, чим більше доза етанолу в продукті, і чим більший об’єм випитого, тим сильніше інтоксикація.

Чи шкідливо терпіти похмілля

Похмілля – це транзиторний стан і треба організму допомогти відновитися. Шляхом детоксикаційної терапії:

  • достатній питний режим;
  • прийом сорбентів;
  • прийом вітамінів групи В;
  • прийом гліцину.

Скільки часу потрібно для повного відновлення

Залежить від кількості випитого, частоти вживання алкоголю і стажу алкоголізму.

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Чи існує “чарівна таблетка” від похмілля

Чарівної таблетки немає. Є комплексний підхід:

Детоксикаційна терапія:

  • активоване вугілля;
  • біле вугілля;
  • ентеросгель;
  • реоН2О;
  • мінеральні води: Боржомі, Поляна Квасова.

Антиоксидантна підтримка:

  • ацетилцистеїн;
  • вітаміни групи В;
  • гліцин;
  • L-треонін;
  • лимонна, бурштинова кислота.

Чи обов’язково їсти під час похмілля

Найкраще зробити розвантажувальний день для відновлення організму і зниження витрат енергії на перетравлення їжі. Потрібно помірне вживання їжі:

Виключити:

  • смажене;
  • копчене;
  • гостре.

Рекомендовані: бульйон або овочевий суп + салати з зелені.

Чи можна ходити в лазню під час похмілля

Залежить від ступеня похмілля. Найкраще у лазню не йти, а відновитися вдома, дуже добре прогулянки на свіжому повітрі: ходьба, без інтенсивних фізичних навантажень.

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Приклад повного циклу позбавлення від симптомів похмілля

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1. Вода тепла з лимоном;

2. Сорбент + стакан води;

3. Контрастний душ, закінчувати процедуру прохолодною водою;

4. Сніданок:

Рецепт 1: смузі зі шпинату, авокадо, насіння льону, полуниці, йогурту.

Рецепт 2: омлет із 2-х яєць з брокколі + салат із зелені, огірків, заправлених оливковим маслом.

Мінеральна вода (Боржомі);

5. Прогулянка на свіжому повітрі у спокійному темпі: ходьба.

6. Мінеральна вода;

7. Сорбент за 2 години до обіду.

До слова, раніше ми писали, як пити так, щоб алкоголь поліпшував травлення, а не знищував організм.

 

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