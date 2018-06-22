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Гороскоп на сьогодні, 22 червня

Сьогодні, 22 червня, день сприятливий і підходить для будь-яких творчих справ.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує  Telegram-канал Astro.Expert.

Можна запланувати час для вирішення питань по нерухомості, в тому числі дизайну інтер’єру, створення затишку у квартирі.

Варто проявити уважність до знаходження на сонці: можливі опіки і проблеми зі шкірою. Особливо сприятливо приділити увагу здоров’ю.

Романтичне спілкування сьогодні вельми до речі. Доглянутість, елегантність, стильний вигляд, створення образу – всі прояви краси хороші і будуть помічені.

Будь-які заняття, пов’язані з творчістю, можуть принести успіх і задоволення. Варто спробувати зробити щось вперше.

Несприятливо: підстригання нігтів.

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До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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