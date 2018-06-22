Ручна поклажа: габарити і що можна провозити

Факти ICTV дізналися, що можна і не можна провозити в ручній поклажі.

Розміри і вага ручної поклажі

Розмір предметів, які перевозять в ручній поклажі, не може перевищувати 55 x 35 x 25 см. У цей розрахунок беруться кишені, колеса і ручки багажу.

Якщо ви не впевнені в розмірі речей, що перевозяться в ручній поклажі, то краще здати їх в багаж. А деякі компанії можуть надавати спеціальні пристосування для вимірювання габаритів ручної поклажі.

Якщо під час перевірки ручної поклажі (перед посадкою в літак) вона не відповідатиме габаритам, то її доведеться здати в багаж. У такому випадку вас можуть змусити заплатити додатковий збір.

Залежно від салону, в якому ви летите, вага ручної поклажі не повинна перевищувати 12 або 18 кг. Цю інформацію мають вказувати у вашому квитку.

Проте краще перевіряти інформацію, щодо дозволених габаритів ручної поклажі на сайті авіаперевізника. Адже вони можуть відрізнятися від загальноприйнятих. Наприклад, Wizz Air дозволяє перевозити багаж з габаритами 55 х 40 х 23 см.

А у МАУ вам не дозволять перевозити у ручній поклажі дуже важкі предмети.

Скільки предметів можна перевозити

Кількість предметів в ручній поклажі також залежить від салону, в якому вам доведеться летіти.

Як правило, можуть дозволити перевезти до 2 предметів ручної поклажі або 1 предмет та 1 аксесуар.

До числа аксесуарів відносять:

1 дамську сумочку;

1 портфель;

1 чохол (сумка) для ноутбука, фотоапарата або іншого електронного пристрою.

Крім того, на борт літака можна брати речі, які не відносяться до категорії ручної поклажі або аксесуарів:

куртку, пальто та інший верхній одяг;

парасольку;

безмитні товари, куплені на борту літака або в аеропорту;

дитячі речі;

медичні пристосування і техніку.

Що можна перевозити в ручній поклажі

Є безліч речей, які дозволяють провозити в ручній поклажі, але на деякі поширюються спеціальні правила.

Якщо ви хочете перевозити з собою гострі предмети, то, скоріш за все, вам відмовлять навіть у можливості мати свою вилку на борту. У кожної компанії свої правила, і невеликі ножі (наприклад, для масла) або швейні голки можуть дозволити провозити у ручній поклажі. Точно дозволено везти з собою електричну бритву і одноразову бритву.

Відмовитися від повсякденних гаджетів, таких як смартфони, планшети або ноутбуки в літаку вас не змусять. Хоча техніку великих габаритів або штативи можуть попросити здати в багаж.

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Спортивне спорядження та робочі інструменти, найчастіше просять здати в багаж, але засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах не вийде провезти навіть там. Однак футбольний і баскетбольний м’яч ви можете взяти з собою в салон.

Також в ручній поклажі можна провозити музичні інструменти, якщо вони будуть розміщені на багажній полиці.

Рідини, гелі та аерозолі дозволено везти в ручній поклажі, якщо вони в ємностях до 100 мл і знаходяться у прозорому пакеті, що закривається, розміром 20 x 20 см. На кожного пасажира дозволений лише один пакет.

Від перевезення зброї в салоні доведеться відмовитися, як і від більшості легкозаймистих предметів. У ручну поклажу дозволяють брати літій-іонні акумулятори (але в більшості випадків – з дозволу авіакомпанії), лужні алкалінові батарейки, а також звичайні сірники та одноразові запальнички.

На борт літака дозволяють брати й їжу. Без обмежень можна провозити:

печиво;

горіхи;

сухофрукти;

яблука;

банани;

хліб;

цукерки;

твердий сир;

ковбасу;

бутерброди;

сіль;

батончики.

А ось воду, сік, йогурт, варення, масло і м’які сири можна везти тільки в ємностях до 100 мл. Проте можна взяти з собою порожню пляшку і наповнити її водою з фонтанчика після огляду.

З алкоголю вам найчастіше можуть дозволити перевозити напої з дьюті-фрі більше 100 мл, якщо вони лежать в запечатаному пакеті з чеком. Решту алкоголю дозволяють провозити на борту тільки окремі компанії, однак алкоголь міцністю більше 70% перевозити в ручній поклажі не можна.

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Фото: Wizz Air, МАУ