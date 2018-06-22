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Summer Park під відкритим небом

Починаючи з 1 червня, щодня з 10.00 до 20.00 біля маркет молла Даринок працює Summer Park – один із найбільших батутних містечок столиці під відкритим небом.

Summer Park під відкритим небом

На площі 2 тис. м² буде чим зайнятися і дітлахам до 14 років, і їхнім батькам. Головна дитяча зона Києва припаде до душі навіть самим вимогливим гостям.

Summer Park – велика кількість розваг

На території розмістилося більше десятка ігрових майданчиків:

  • величезний батутний комплекс, одночасно в якому можуть грати 20 дітей;
  • водний футбол;
  • надувний скеледром;
  • батутна арена та спортивні батути;
  • батут Весела гірка, висотою близько 7 метрів;
  • атракціони Angry Birds, Рибалочки, Банджо з трьома батутами;
  • майданчик для дітей до 4-х років із машинками, м’ячиками, конструктором, розмальовками та олівцями;
  • барвистий майданчик Паровозик.

Summer Park – відпочинок для батьків

Діти грають – батьки відпочивають. Для них організатори облаштували лаунж-зону з м’якими кріслами-мішками, а також куточок зі спортивними іграми: настільним тенісом, футболом і баскетболом.

Summer Park – комфорт і безпека

На підлозі містечка м’яке покриття, а від променів сонця захищають тіньові сітки. За безпекою дітей біля атракціонів постійно стежать аніматори, а на вході – контролер.

Summer Park – смачний фуд-корт

Біля парку працює вуличний фудкорт, у меню якого є овочі та м’ясо на грилі, узбецький плов, печена молода картопля, свіжі овочі й освіжаючі напої. Для дітей роблять солодку вату, лимонад і морозиво.

Summer Park – інтер’єр

Територія парку барвисто декорована різнокольоровими метеликами, парасолями та стрічками, а також маленькими повітряними кулями та рослинами. Яскраві фотографії – гарантовані, особливо у тропічній фотозоні.

Вартість квитка в парк для дітей: будній день – 90 грн, вихідний і святковий – 130 грн, супроводжуючим дорослим – вхід безкоштовний.

Пільги: Дітям до 3 років – вхід безкоштовний (на касі необхідно пред’явити свідоцтво), для дітей із багатодітних сімей та інвалідів діє знижка -50% (при пред’явленні відповідних документів).

Детально ознайомитися з усіма активностями, розкладом майстер-класів, роботою Summer Park можна за телефоном (044) 461 88 13, на сайті Даринку і сторінці в соцмережі Facebook.

Адреса: Київ, м. Лісова, вул, Магнітогорська, 1а, маркет молл Даринок, паркінг (6 вхід).

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