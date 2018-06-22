В YouTube і Facebook з’являться платні канали

YouTube запроваджує функцію платної підписки на канали з кількістю понад 100 тисячами підписників. Facebook також почав тестувати платну підписку на співтовариства.

YouTube

Про те, що YouTube вводить функцію платної підписки, повідомляє Bloomberg.

– Це спосіб диверсифікації доходів. Це те, про що просили творці роликів. Ми тісно співпрацюємо з ними”, – заявив головний директор з продукту Youtube Ніл Мохан.

Автори отримуватимуть 70% від вартості передплати після вирахування податку з продажів. В даний час комісії за проведення транзакцій, в тому числі за операції по кредитній карті, YouTube повністю бере на себе.

Функція підписки вже доступна для деяких каналів, присвячених відеоіграм, незабаром вона буде доступна й іншим.

Підписка також дозволить користувачам отримати доступ до розширеного списку емодзі, ексклюзивного контенту та атрибутики.

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Facebook

Про те, що Facebook почав тестувати пілотний проект, який дозволить адміністраторам спільнот заробляти на своєму контенті, повідомляється на офіційному блозі компанії.

Платна підписка поки введена лише для кількох спільнот, проте їх число вже скоро може вирости.

Як пояснив директор по продуктах для груп Алекс Див, подібне рішення може допомогти адміністраторам спільнот заощадити час, створюючи ексклюзивний контент для платних підписників.

The Business Insider пише, що підписка на групи знаходиться в межах $30. Видання наводить у приклад співтовариство Declutter My Home, яке ділиться лайфхаками з підтримки затишку вдома. Місячна підписка на нього становить $14,99.

Кулінарне співтовариство Recipes & Meal Planning варто по $9,99, а група The Grown and Flown Parents, яка допомагає при вступі до коледжі, виходить по $29,99 щомісяця.

Facebook не збиратиме комісію з адміністраторів спільнот. Таким чином у соцмережі хочуть підняти популярність ведення груп. Користувачі зможуть управляти і стежити за своїми підписками у додатку Facebook на iOS і Android.

Нагадаємо, у січні компанія Google ввела нові правила монетизації контенту для користувачів YouTube. Щоб отримувати прибуток від реклами, потрібно мати не менше 1 тис. підписників і 4 тис. годин перегляду.