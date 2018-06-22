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Вчені розкрили таємницю існування привидів

Найбільша частина контактів з привидами померлих друзів або родичів відбувається або уві сні, або після різкого пробудження.

Такого висновку дійшли вчені з університету Голдсміта, пише The Conversation.

Сомнологи зазначають, що велика частина привидів, інопланетян або чудовиськ під ліжком турбує людей після сильної перевтоми. Іншою причиною видінь може ставати так званий сонний параліч – стан між сном і неспанням.

Інше пояснення страшним видінням – “синдром вибуху головного мозку” (EHS), природа і механіка якого не розкриті вченими досі. За деякими даними, прикордонний стан між сном і неспанням якимось чином перебудовує активність мозку, викликаючи зорові і слухові галюцинації.

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До речі, Факти ICTV зібрали 7 привидів, які потрапили на відео з початку 2018 року.

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