Як обрати купальник: топ-10 трендів літа 2018

Літо набирає обертів і саме час задуматися над оновленням пляжного гардеробу. Факти ICTV розібралися, які купальники у моді у 2018 році.

Модні купальники дивують різноманіттям: тут є і дуже екстравагантні, і відверті варіанти, і моделі стриманіщі. Серед незвичних рішень – купальники у стилі нижньої білизни, а також купальники з підтяжками. Повертається у цьому сезоні ретростиль з високими плавками і принтом горошок.

Для любительок похизуватися ідеальними формами стилісти пропонують купальник зі стрінгами. Так що обирати є з чого!

Купальники кроп-топ

Одним з головних трендів пляжного сезону літа 2018 є купальники з верхом у вигляді короткого топа. Це може бути як кроп-топ, що облягає, так і злегка вільна коротка блузка з рукавами.

Купальники з китицями

Як і раніше у моді купальники, прикрашені декоративними китицями з ниток. У новому сезоні такі купальники стали ще більш кокетливими і жіночними. Деякі дизайнери так захопилися цим декоративним елементом, що прикрасили ним не тільки купальні костюми і пляжний одяг, але й аксесуари та прикраси.

Купальники з безліччю зав’язок

Ще один гарячий хіт сезону – красиві купальники з безліччю вузьких смужок, зав’язок і шнурівок. І хоча у модному топі така модель присутня вже кілька років поспіль, цього літа її популярність сягне найвищої точки. Принаймі, так вважають дизайнери.

Купальники з підтяжками

Нововведенням сезону стали купальники з підтяжками. Виглядають вони, звичайно, оригінально, але ось чи зручно в них буде плавати і засмагати – це питання.

Цільні купальники

Серед цільних купальників лідирують сексуальні моделі з глибоким декольте і високими розрізами на стегнах у стилі 80-х.

Купальники з принтами

На піку моди – яскраві принти. Чого тільки не намалювали дизайнери на модних купальниках! Квіткові мотиви, хижі принти, загадкова абстракція, морські варіації – цього сезону можна все!

Купальники зі стрингами

Стараннями дизайнерів Courtney Allegra, Montce і For Love & Lemons у моду повертаються зухвалі і сексуальні купальники з плавками-стрингами. Так що пора у спортзал, приводити фігуру у форму.

Купальники у стилі білизни

Тренд для тих, хто завжди і всюди любить виділятися з натовпу, та не боїться здивувати. Настільки модний стиль білизни, який вже підкорив подіуми у сегменті топів і суконь, пробрався і у пляжну моду. У дизайнерів For Love & Lemons, Cirone Swim, Lee + Lani можна побачити купальні костюми, які легко переплутати з розкішними моделями нижньої білизни.

Купальники-спорт

Для тих модниць, хто у купальнику не тільки загоряє і хлюпається у морі, але і займається спортом, дизайнери Duskii, Aqua Blu і ACACIA приготували функціональні спортивні моделі.

Ретростиль

Плавки винтажних купальників сягають лінії талії і вище, нагадуючи тенденції 50-х років. Ще одна відмінна риса цього сегменту купальників – мінімальна кількість декоративних елементів.

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До речі, Факти ICTV писали, за скільки можна купити українське дизайнерське взуття, де шукати і що буде у тренді цього літа.

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