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Знижки до 80% – Steam запустив Літній розпродаж відеоігор

У сервісі Steam, який займається продажем цифрових копій відеоігор, почався масштабний розпродаж.

Літній розпродаж Steam

У сервісі продажу цифрових відеоігор Steam почався Літній розпродаж – один з двох найбільших розпродажів року.

Цього року він носить назву Міжгалактичний. Розпродаж почався ввечері 21 червня і триватиме до 5 липня.

Як правило, гравці на таких розпродажах скуповують ігри “пачками”, оскільки знижки можуть досягати 75-80%.

Цього разу в Steam на час міжгалактичного розпродажі додали маленьку гру, в якій всі охочі можуть спробувати отримати одну з 4 відеоігор безкоштовно.

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До слова, компанія Ubisoft почала роздавати безкоштовну версію відеоігри For Honor.

Фото: Steam

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