Знижки до 80% – Steam запустив Літній розпродаж відеоігор

У сервісі Steam, який займається продажем цифрових копій відеоігор, почався масштабний розпродаж.
У сервісі продажу цифрових відеоігор Steam почався Літній розпродаж – один з двох найбільших розпродажів року.
Цього року він носить назву Міжгалактичний. Розпродаж почався ввечері 21 червня і триватиме до 5 липня.
Як правило, гравці на таких розпродажах скуповують ігри “пачками”, оскільки знижки можуть досягати 75-80%.
Цього разу в Steam на час міжгалактичного розпродажі додали маленьку гру, в якій всі охочі можуть спробувати отримати одну з 4 відеоігор безкоштовно.
Читайте: E3 2018: чим здивувала Sony на прес-конференції
До слова, компанія Ubisoft почала роздавати безкоштовну версію відеоігри For Honor.
Фото: Steam
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+