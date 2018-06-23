Гороскоп на сьогодні, 23 червня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що день дасть можливість розраховувати на духовну мудрість.
Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Будь-які заняття на поглиблення свого духовного рівня підуть на користь.
Тим, хто дотримується Екадаші, варто враховувати, що сьогодні – найсильніший пост в році, Пандаво Екадаші, який рекомендується тримати без води і їжі від сходу до сходу.
Сприятливо протягом дня слухати Гаятри-мантру.
Корисні будь-які медитативні практики, прояв любові і турботи до оточуючих. Закладене сьогодні насіння розвитку і осягнення суті може дати рясні плоди у майбутньому, тому можна присвятити час навчанню, самоаналізу, роздумам.
Вітається спокійний і розмірений підхід у будь-яких справах.
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До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.