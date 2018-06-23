Привітання з Днем державного службовця: 5 найкращих СМС

23 червня українці святкують День державного службовця.

Вперше це свято почали відзначати в Україні у 2003 році.

Дата була обрана спеціально – у цей день святкується День державного службовця і у світі.

Генеральна Асамблея в своїй резолюції 57/277 постановила оголосити 23 червня Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.

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День державної служби в Україні є звичайним робочим днем і окремий вихідний не передбачено.

Традиційно в цей день вітають держслужбовців з професійним святом. Співробітникам, які найбільше відзначилися, вручаються урядові нагороди, грамоти, премії, пам’ятні подарунки.

Факти ICTV підготували 5 найкращих привітань.

Службовців України ми вітаємо,

У вас сьогодні професійний день,

Вам сил, наснаги ми бажаємо,

Щоб не жалілись на мігрень,

Щоб не була нудною робота,

Щоб зарплатня була велика,

Де відпочить, була б лише турбота,

Печаль була для вас безлика!

***

Держслужбовці, вас вітаю

З святом професійним,

Буда хай зарплата вище,

Соцпакет — надійним.

Радості вам у роботі,

Хай цвіте держава,

Будні протікають хай

Весело і жваво.

***

Я державних всіх службовців

Від душі вітаю.

В серці мужності, наснаги,

Віри вам бажаю.

Хай важлива ваша служба

Лиш вам в радість буде.

А держава своїх вірних

Теж хай не забуде.

***

Ми скажемо сьогодні вам,

Найкращі у світі слова,

Хочемо сердечно привітати,

За турботу спасибі сказати,

Хай повна буде оселя теплом,

Хай гості приходять с добром,

Будьте завжди Ви щасливі,

Здорові, радісні, красиві.

***

Держслужбовці, вас вітаю

З вашим славним святом,

Радує нехай завжди

Премія й зарплата.

Хай кар’єра в гору йде,

Ранг нехай зростає,

Хай завжди сумлінна праця

Вас лиш надихає.

Нагадаємо, згідно з новим законом про пенсійну реформу всі спеціальні пенсії для держслужбовців скасовані.

Фото: Pixabay.