Привітання з Днем державного службовця: 5 найкращих СМС

23 червня українці святкують День державного службовця.
Вперше це свято почали відзначати в Україні у 2003 році.
Дата була обрана спеціально – у цей день святкується День державного службовця і у світі.
Генеральна Асамблея в своїй резолюції 57/277 постановила оголосити 23 червня Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.
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День державної служби в Україні є звичайним робочим днем і окремий вихідний не передбачено.
Традиційно в цей день вітають держслужбовців з професійним святом. Співробітникам, які найбільше відзначилися, вручаються урядові нагороди, грамоти, премії, пам’ятні подарунки.
Факти ICTV підготували 5 найкращих привітань.
Службовців України ми вітаємо,
У вас сьогодні професійний день,
Вам сил, наснаги ми бажаємо,
Щоб не жалілись на мігрень,
Щоб не була нудною робота,
Щоб зарплатня була велика,
Де відпочить, була б лише турбота,
Печаль була для вас безлика!
***
Держслужбовці, вас вітаю
З святом професійним,
Буда хай зарплата вище,
Соцпакет — надійним.
Радості вам у роботі,
Хай цвіте держава,
Будні протікають хай
Весело і жваво.
***
Я державних всіх службовців
Від душі вітаю.
В серці мужності, наснаги,
Віри вам бажаю.
Хай важлива ваша служба
Лиш вам в радість буде.
А держава своїх вірних
Теж хай не забуде.
***
Ми скажемо сьогодні вам,
Найкращі у світі слова,
Хочемо сердечно привітати,
За турботу спасибі сказати,
Хай повна буде оселя теплом,
Хай гості приходять с добром,
Будьте завжди Ви щасливі,
Здорові, радісні, красиві.
***
Держслужбовці, вас вітаю
З вашим славним святом,
Радує нехай завжди
Премія й зарплата.
Хай кар’єра в гору йде,
Ранг нехай зростає,
Хай завжди сумлінна праця
Вас лиш надихає.
Нагадаємо, згідно з новим законом про пенсійну реформу всі спеціальні пенсії для держслужбовців скасовані.
Фото: Pixabay.