Фото без Instagram і тамагочі. Як розважалась молодь без інтернету – ТЕСТ

День молоді в Україні в 2018 році відзначають 24 червня. Факти ICTV створили тест і пропонують згадати, як розважалося молоде покоління до появи гаджетів та розвитку інтернет-залежності.

День молоді в Україні відзначають щорічно в останню неділю червня.

Розвиток інформаційних технологій і всесвітній прогрес відчутно вплинули на сучасне покоління.

Нинішня молодь “погрузла” в комп’ютерних іграх, гаджетах і практично живе в соціальних мережах.

При цьому традиційні розваги старшого покоління молоді не цікаві та в чомусь навіть незрозумілі.

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Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, що ви знаєте про розваги молоді 90-х. Поїхали?

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