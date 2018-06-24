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Факти / Lifestyle / Фото без Instagram і тамагочі. Як розважалась молодь без інтернету - ТЕСТ/

Фото без Instagram і тамагочі. Як розважалась молодь без інтернету – ТЕСТ

День молоді в Україні в 2018 році відзначають 24 червня. Факти ICTV створили тест і пропонують згадати, як розважалося молоде покоління до появи гаджетів та розвитку інтернет-залежності.

День молоді - ТЕСТ

День молоді в Україні відзначають щорічно в останню неділю червня.

Розвиток інформаційних технологій і всесвітній прогрес відчутно вплинули на сучасне покоління.

Нинішня молодь “погрузла” в комп’ютерних іграх, гаджетах і практично живе в соціальних мережах.

При цьому традиційні розваги старшого покоління молоді не цікаві та в чомусь навіть незрозумілі.

Читайте: Від дзиґлика до галунки. Ви точно знаєте українську? – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, що ви знаєте про розваги молоді 90-х. Поїхали?

Ми також писали, куди піти на День молоді в Києві.

Фото: PixabayDreamstimeGiphy, скріншот/Интересные факты, скріншот/uran83, скріншот/AppleExpertFun, скріншот/UncleShurik

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