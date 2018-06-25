Бердянськ 2018: де зупинитись, що дивитись та скільки коштує

Сезон відпусток в розпалі. Для тих, хто обирає українські курорти Факти ICTV розповідають чим Бердянськ може привабити туристів та скільки коштує відпочинок на Азовському морі цього року.

Серце Азова – саме так називають Бердянськ, один з популярних напрямків відпочинку серед українців. У 2017 році число туристів, що відвідали Бердянськ, сягнуло 1,5 млн.

Пляжний сезон тут стартує з кінця травня і продовжується аж до кінця вересня. Море – ось заради чого їдуть туристи. Азовське море вважається одним з найспокійніших морів світу. Окрім цього воно ще й надзвичайно тепле – влітку прогрівається до 26-29 градусів тепла.

Пляж та море – це далеко не єдині розваги у місті. Тут є відпочинок на будь-який смак – від дельфінарію, зоопарку та пінних вечірок в аквапарку до оздоровчих процедур лікувальною гряззю та сімейних походів у музеї.

Більше того, у Бердянську природа створила унікальні умови не лише для відпочинку, а й для оздоровлення. У межах міста розкинулось шість сольових озер, звідки добувають лікувальну мулову грязь. Чисте морське повітря з підвищеним вмістом кисню, йоду, брому та морських солей наділяють організм цілющими властивостями.

Одним з ключових факторів при виборі відпочинку є фінансове питання. Зазвичай, ціни у курортних містах завжди на порядок вищі. Олексій Холод, секретар міської ради Бердянська, запевняє, що у цьому сезоні ціни у Бердянську поки що незначно зросли:

– Цінові зміни є. Відносно минулого року вони зросли на 10%. Коли починається наплив туристів, люди починають корегувати ціни. Що буде з ними далі і як будуть вести себе підприємці важко сказати.

Як доїхати

З Києва до Бердянська можна доїхати машиною, автобусом або прямим потягом Київ-Бердянськ. Квитки на нього коштують від 175 грн за місце у плацкарті та 330 грн за купе, а у дорозі доведеться провести 18 годин.

Cекретар міської ради Бердянська відмітив, що вони налагоджують залізничні зв’язки і з іншими містами:

– Ми багато працюємо над тим, аби у нас було різнобічне залізничне сполучення. У минулому році ми запускали пряме сполучення зі Львовом. Потяг Львів-Бердянськ ходив через день. Зараз ходять потяги з Кривого Рогу, Харкова, а також декілька причіпних вагонів з Мінська.

Ціни на потяг з Харкова стартують від 190 грн, а дорога займе до 9 годин. Для порівняння квитки з Мінська – 1800 грн, а час у дорозі – 28 годин.

Найзручніший спосіб дістатись міста – автомобіль. Однак, слід зважити на погане покриття дороги. Через це місцеві радять їхати в об’їзд через Мелітополь. Це на 40 км довше. Влада обіцяє найближчим часом вирішити питання з якістю дороги. Автобуси з Києва, Харкова, Дніпра курсують щодня, а ціни на квитки – від 350 гривень.

По місту зручно пересуватись як автобусами, що регулярно курсують, так і таксі, які тут відносно недорогі. Ціни на поїздку стартують від 35 грн.

Де зупинитись

Проблем з пошуком житла у Бердянську немає. На пероні вокзалу туристів зустрічають місцеві з пропозиціями на будь-який смак – квартири в центрі, затишні будиночки біля моря. Місцеві пропонують житло від 80 грн за ніч з людини. Однак, середня ціна на житло в цьому сезоні – 1000 гривень за номер на двох з харчуванням. Варто врахувати й те, що ціни на житло у місті і на косі різняться. Так, на косі дорожче на 20%.

Туристи, що планують влаштувати дитину в літній табір можуть бути спокійні – в Бердянську функціонує аж 11 дитячих таборів. Ціни на проживання в них коливаються в межах 350-500 грн за день.

Люди, які їдуть в Бердянськ лікуватись можуть обрати один з 6 санаторіїв, які залюбки приймають туристів. Так, проживання з трьохразовим харчуванням та лікуванням у профспілкових санаторіях “Приазовкурорту” “Лазурний” та “Бердянськ” обійдуться у 630-720 грн за добу. На території цих санаторіїв є три грязьових озера, звідки добувають мулову грязь для процедур.

Гід по пляжам

Місцеві пляжі – піщані, з пологим заходом у воду. Всі вони безкоштовні. Популярністю користуються третій пляж, де розмістились майже всі водні атракціони міста, та центральний пляж на Приморській площі. Однак часто відвідувачі скаржаться на недостатню чистоту останнього.

Найпривабливіші – пляжі на Бердянській косі. Завдовжки майже 20 км вона розділяє море, створюючи всі умови для комфортного відпочинку. Так, по одну сторону коси утворився залив з тихим морем та мілким дном, а по іншу – глибоке відкрите море. Все територія коси умовно розділена на три частини – Ближня, Середня і Дальня коса. На території розкинулись численні бази відпочинку, санаторно-курортні установи, дитячі табори та готелі на будь-який смак.

Дістатись коси можна з будь-якого куточка міста. Автобуси курсують кожні 10 хвилини і коштують лише 8 грн. Однак, варто зважати на те, що ціни на косі вище, аніж у місті. Так, якщо оренда лежака на міському пляжі коштує 50 грн, то на косі – 70. Таксі звідти коштує в 1,5 рази дорожче за звичайний тариф.

Розваги

У Бердянську є чимало цікавих місць. Так, ті, кому набридло засмагати на пляжі, можуть провести день у аквапарку “Мис доброї надії”. Вхід на цілий день обійдеться 445 грн за дорослого та 425 грн за дитину. В день народження потрапити на територію аквапарку можливо за 1 грн. На території налічується більше ніж 30 гірок різної складності. Для дітей тут відведені спеціальні басейни з відповідними атракціонами, а також на території працюють аніматори. В аквапарку функціонують бар та ресторан, де можна перекусити, а також нічний клуб.

Прямо навпроти аквапарку, в середині бердянської коси розкинувся дельфінарій “Немо”. Похід у дельфінарій стане чудовим подарунком як для дітей, так і для дорослих. Тут щодня, окрім понеділка, демонструють свої таланти дельфіни, морські леви та котики. Квитки на виставу коштують 200 грн у будні дні та 250 у вихідні, а діти до 5 років безкоштовно.

Ввечері можна провести час на Приморській площі. Тут функціонує лунопарк з 50-ти метровим колесом огляду, що вже стало візитівкою міста. З заходом сонця колесо починає палати різнокольоровими вогнями. У 2018 році для туристів відкрили новий атракціон – готель страху. Яскрава двоповерхова будівля з черепами на фасаді привертає увагу відвідувачів.

День з сім’єю можна провести і у зоопарку «Сафарі». Тут у квітні народились білі тигренята. На території зоопарку налічують більше 80 видів унікальних тварин усіх куточків планети. Ціна – 150 для дорослих і 100 грн для дітей.

Яскраве літо – це відпочинок біля моря, веселощі на водних гірках в аквапарку та романтичні вечори на узбережжі моря. Окрім стандартних розваг морського курорту Бердянськ пропонує ще й культурний відпочинок.

Так, у місті є п’ять музеїв. Увагу слід звернути на музеї історії міста. Тут можна дізнатись чому місто має таку назву, що об’єднує графа Михайла Воронцова та Бердянськ, хто така Поліна Осипенко та чому певний час місто називалось на її честь.

Що привезти з відпочинку

Коли йдеться про Бердянськ, одразу згадується азовський бичок. Хоч місцеві кажуть, що в цьому році його мало, однак в’ялена риба продається всюди – на ринках, у магазинах та на пляжах. Червоний або білий, чищений або ні, сушений, жарений або в’ялений, маленький або великий бичок коштує від 10 грн за зв’язку із 10 штук. Навіть не поціновувачі риби проявляють інтерес до своєрідного символу міста та не упускають можливості спробувати його на смак. Окрім стандартних сувенірів – магнітів, брелків та чашок – неодмінно варто прихопити з собою хоча б маленьку зв’язку бичків.

Бердянськ, що розкинувся на узбережжі Азовського моря, привабливий курорт, якому є що запропонувати туристам. Тут знайдуть собі розваги і молодь, і сімейні пари з маленькими дітьми, і люди середнього віку. Унікальне розташування міста дозволяє туристам обирати – чи купатись у тихій, спокійній затоці, чи відправитись до берегів бурхливого відкритого моря.

Фото: офіційний туристичний портал Бердянська

Лілія Ященко