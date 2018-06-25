Гороскоп на сьогодні, 25 червня

Гороскоп рекомендує провести день у колі друзів, бажано близьких, спілкування краще вибудовувати на нейтральні теми.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Не варто призначати важливі переговори і торгові операції. Можуть виникати непорозуміння або інформація якимось чином може пройти повз співрозмовника.

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Бажано утримуватися від критики і різких висловлювань – емоційний стан сьогодні залежний від комунікацій. Якщо необхідно щось донести людині, то краще перепитати, як саме вас зрозуміли.

Варто присвятити час собі.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.