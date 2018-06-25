Гороскоп на тиждень з 25 червня по 1 липня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 25 червня по 1 липня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Важливий для вас тиждень, особливо це стосується взаємодії з людьми, тривалих особистих або ділових контактів.

Можуть часто виникати спірні ситуації, вирішити які без сторонньої допомоги буде важко.

Не виключено ваше пряме або непряме участь у конфліктах, судових розглядах, ситуаціях, які передбачають вибір.

Можливо, сперечатиметеся і обиратимете не ви, але на вас це, все одно, якось відіб’ється. Ви можете виступити і в якості миротворця, порадника.

Гороскоп для Тельців

Щоб ефективно працювати, вам потрібна відповідна обстановка і відсутність напружених відносин з колегами.

У першій половині тижня ви зможете просунутися вгору по кар’єрних сходах, поповнити свої знання за допомогою запозичення зарубіжного досвіду.

Ви вмієте уникати непотрібної витрати часу, що також добре позначається на вашій роботі.

У другій половині можливе укладання взаємовигідних договорів.

Гороскоп для Близнюків

Особисте життя може мати тісний зв’язок з фінансовими або майновими питаннями.

Найпростіший варіант – це спільне заробляння грошей або загальні витрати, можливі також рішення, що стосуються розділу майна, аліментів, виплат боргів і штрафів.

Не виключена спільна далека поїздка.

У відносинах найважливішою стає віра в кохану людину, її підтримка за будь-яких обставин.

Гороскоп для Раків

Ваші доходи і витрати в повному обсязі в наших силах, частіше звичайного доведеться радитися з іншими або просити допомоги, або надавати її іншим.

Можливі великі придбання для будинку або членів сім’ї, не виключено рішення спадкових питань, справ, що стосуються нерухомості або грошових вкладів.

Друга половина тижня дає більше свободи, але менше підтримки, доведеться багато вирішувати самим.

У ці дні буде багато можливостей для початку важливих справ, розширення бізнесу, зміни роботи.

Гороскоп для Левів

Стан вашого здоров’я багато в чому залежить від обережності і стресостійкості.

У цей період ваша енергетика досить сильна, щоб протистояти будь-якому негативу.

Але, якщо негативу виявиться занадто багато, тиждень може стати травмонебезпечним.

Особливо обережними треба бути у другій половині тижня. Є ризик загострення хвороб печінки.

Гороскоп для Дів

Прагнення до кращого може бути пов’язане з вирішенням складних завдань, що віднімають багато душевних і фізичних сил.

Але у вас може посилитися інтуїція, що дозволяє бачити глибинні причини того, що на поверхні.

Ви зможете побачити і процеси, які ще не стали очевидними, але вони відбуваються і впливають на ваше життя.

Зрозумівши це, ви зможете сильніше впливати на людей, не тільки словами, а й енергетично. Уникайте фанатизму.

Гороскоп для Терезів

Ви успішно просувається кар’єрними сходами вгору і завжди знаєте, чого хочете.

Якщо у першій половині тижня у вас заплановані закордонні ділові поїздки, то вони обов’язково будуть успішними і результативними.

У другій половині проявляється схильність до ручної праці, де потрібна точність і терпіння.

Ви схильні не розтрачувати свою внутрішню енергію даремно, але, якщо дійсно потрібно себе проявити, то здатні стрибнути вище своєї голови.

Гороскоп для Скорпіонів

Можливі серйозні плани і райдужні надії, пов’язані з особистим життям.

Це може бути підготовка до весілля, планування важливого сімейного заходу, спільної поїздки або переїзду.

Ваші особисті успіхи можуть з’явитися завдяки підтримці з боку близьких людей, сім’ї.

Особисті відносини зміцнює відповідальність і обдуманість у словах і вчинках.

Шкоди їм завдають некеровані почуття.

Гороскоп для Стрільців

Матеріальні блага будуть частіше притягувати ті люди, чия діяльність пов’язана з не дуже матеріальними речами: науками, мистецтвами, духовними практиками і філософськими теоріями, з усіма видами пізнання і творчого самовираження.

Зрозуміло, потрібен ще й талант, і захопленість, що може привернути увагу інших людей.

Дружба з начальством може матеріально ощасливити людей менш піднесених професій.

Гороскоп для Козерогів

Сприятливий для вашого здоров’я період, якщо вести хоча б відносно здоровий спосіб життя.

Щоб звести ризик до нуля, слід уникати фізичних і розумових перевантажень, надмірностей у їжі і пиття, вживання в їжу однозначно шкідливих продуктів.

Помірна фізична активність корисна, добре на вас можуть вплинути тривалі поїздки або походи, зрозуміло, з дотриманням заходів безпеки.

Більш дбайливого ставлення вимагає цього тижня область стегон і тазу, а також печінку.

Гороскоп для Водоліїв

Тиждень може принести значні зміни в житті.

Можуть з’явитися нові плани і мрії або змінитися погляди на світ і власне оточення.

Можливо, вам захочеться піти від дрібної метушні життя, від обтяжуючу вас обов’язків і розширити свій особистий світ за рахунок залучення до чогось нового.

Непоганий час для відпочинку, у далеких поїздках слід бути обережнішим, тиждень непередбачуваний, нерідкі аварійні ситуації.

Гороскоп для Риб

Ви з ентузіазмом віддаєтеся улюбленій справі, вмієте працювати в колективі, завжди маєте свою власну думку і кілька прогресивних ідей у запасі.

Але є небезпека, що бажання бачити себе незамінним може перерости в манію величі, а вимоги до своїх колег будуть завищеними або ж взагалі нездійсненними.

Якщо ви зможете перебороти дані установки, то станете незамінним співробітником, якому не страшно доручити справу будь-якого рівня складності.