Міжнародний день моряка: привітання

Сьогодні, 25 червня, святкують Міжнародний день моряка. Факти ICTV зібрали привітання у віршах та прозі для мореплавців.

У 2010 році, рішенням, скріпленим резолюцією держав-членів Міжнародної морської організації у складі ООН, прийнято відзначати 25 червня, як Міжнародний день моряка.

Читайте: Українських моряків звільнили з полону піратів

Професія мореплавця сповнена не тільки романтикою і пригодами, але й безліччю ризиків.

Сьогодні морякам всіх країн

Присниться вночі океан.

Солона вода знову

Їх буде в губи цілувати.

Сьогодні, в свято моряка,

Нехай кожен буде п’яний злегка.

І кожен вип’є нехай стакан

За свій улюблений океан.

Бажаю щастя сім морів,

Бажаю океан пристрастей,

Бажаю кубриків затишок

І берегів, де дуже чекають.

*****

Моряки, шана вам і слава,

І щасливого повернення до причалу,

Нехай фортуна вам завжди посміхається,

І вітерець дме попутний нехай злегка.

Нехай сім футів під кілем завжди,

Хай буде на радість вам робота,

Нехай потонуть тривога й біда,

Нехай буде прихильною до вас доля.

*****

Живете в море без кінця і краю,

Там зграї чайок і шумить прибій.

З Днем моряка я вас вітаю,

Нехай вам присниться рідний дім.

Нехай вас бояться хвилі, урагани,

Шторми і бурі підкоряються будь-які,

Салютом вас зустрічають міста і країни,

Співають вам пісні світові океани.

*****

Щиро нам хочеться привітати,

Хоробрих наших моряків,

І з вдячністю прославити,

Відважних морських вовків.

Нехай ніколи не знає ваше судно,

Ні штормів, ні цунамі,

Нехай на палубі буде людно,

Нехай дружба міцною буде між вами.

Раніше Факти ICTV писали, що в анексованому Криму Росія утримують 7 українських моряків, яких затримали російські спецслужби.

Фото: Dreamstime.