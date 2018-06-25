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На пляжах Гоа заборонили селфі

Індійські рятувальники заборонили туристам робити селфі на пляжах штату Гоа через нещасні випадки.

Гоа, Індія

Селфі на пляжах Гоа заборонили через загибель кількох туристів.

За даними NDTV, відпочивальники, які намагалися сфотографувати себе у хвилях, падали у воду та тонули.

Індійські рятувальники встановлять таблички з написом No selfie, а також інструкції в картинках, номери безкоштовної екстреної допомоги та правила поведінки на пляжах Гоа.

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Крім того, рятувальники попередили туристів, що не можна перебувати в морі під час сезону мусонів, який триває з 1 червня по 30 вересня.

Погода в цей час несприятлива для плавання і водних розваг.

Раніше Факти ICTV зібрали 15 прикладів, коли селфі обернулися трагедією.

Фото: Pixabay

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