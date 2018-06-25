Острів-загадка і острів Робінзонів: топ-5 морських островів України

Джарилгач, Бірючий, Тендрівська коса, Березань та Зміїний – 5 морських островів в Україні, подорож на які стане найяскравішою згадкою про літо.

Джарилгач

Джарилгач – “українські Мальдіви” або найбільший острів України. А Мальдіви – бо піщані пляжі з дрібним білим піском дуже нагадують райський берег, а спів дельфінів, які часто зустрічаються, змусить вас забути, що уся ця казка відбувається в рідній Україні. Не здивувалися – тоді вперед углиб острова, який нагадує африканську савану. Безліч лиманних озер (близько 200!), благородні олені, лані та муфлони – це ще далеко не все, що ви можете зустріти на острові.

Херсонська область, Чорне море.

Як дістатися

Катер із центрального пляжу Скадовська. Час у дорозі – від 12 хв до 1,5 години. Приватники беруть від 2000 грн за катер, із групою допливете, заплативши від 160 грн в обидві сторони.

Де зупинитися

Наметовий табір. Біля маяків є джерело з питною водою, а ось із дровами на острові тяжко, тому краще прихопити із собою пальник.

Можна також зупиниться У Гавриловича. Тримісні будиночки, намети для туристів. Харчування, душ, умивальник, біотуалет – на свіжому повітрі.

Розваги

Пляжний футбол або волейбол, прогулянки-сафарі, ігри в карти, вечірні розмови біля моря і просто романтичні вечори на безлюдному пляжі.

Бірючий

Бірючий – “острів-загадка” або Вовчий острів є найбільш розширеною частиною Федотової коси. Пологий піщаний берег і найчистіше море – що ще потрібно для повного релаксу. Мілководні бухти, безліч лиманів – усе це затьмарить ваш розум красою і спокоєм. Відчуйте тут себе дикуном – особливо, коли ви знайдете рідкісних тварин. До слова, тут мешкають єнотовидний собака, Асканійський олень і лань.

Херсонська область, Азовське море.

Як дістатися

Для початку потрібно дістатися до Кирилівки, що в Запорізькій області. А далі пам’ятайте! Острів Бірючий – це заповідна зона. Щоб потрапити сюди є три варіанти:

отримати перепустку в Херсонському управлінні лісового господарства;

купити путівку на базу відпочинку на Бірючому (про пропуск одразу забули);

купити путівку по заказнику (піша або морем).

Де зупинитися

Бази відпочинку, гестхаузи, вілли, котеджі на пляжах і в пляжній зоні – вибір величезний. У середньому в номері від 1000 до 1500 гривень, як обіцяють господарі, глянувши у вікно, можна побачити море.

Розваги

Йога на пляжі, прогулянки-сафарі, фотополювання, екскурсії для любителів ідеального кадру та прогулянки по морю.

Веб-камера

Тендрівська коса

Тендрівська коса – “острів на краю світу” з найчистішими пляжами. Добре сформована смуга пляжів і озера-лагуни – це ті місця, що ви бачили уві сні. Раз ви вже уві сні – подивіться навколо – дикі коні, кабани, рідкісні види птахів і дельфінів оточують вас. Разбудить тут хіба що “комариний All inclusive” – ​​а що це таке, дізнаєтеся, якщо не візьмете захисний крем 🙂 До речі, на острові розташований один із найважливіших маяків Чорного моря – Тендрівський маяк.

Херсонська область, Чорне море.

Як дістатися

З дому будуємо маршрут до Очакова, що на Миколаївщині. Далі пам’ятаємо! Рейсові катери на Тендрівську косу не ходять, тому краще рішення, скооперуватися і орендувати катер. Ціна залежатиме від розміру групи.

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Де зупинитися

У будь-якому випадку доведеться брати намет. Якщо ви не досвідчений “підкорювач островів”, можна записатися у фототур. Це спростить вам організацію подорожі.

Розваги

Фотополювання, купання у відкритому морі, вечеря із креветок, крабів, рапанів.

Березань

Березань – “острів дослідників” розповість рідкісні історії про крейсер Очаків і лейтенанта Шмідта, якому на острові встановлено пам’ятник у вигляді вітрила. Їхати сюди потрібно не тільки за археологічними, геологічними і гідрологічними відкриттями, а й за відповідями на вічні питання. Краси Чорного моря і запах степової трави самі занурять вас у безодні роздумів.

Миколаївська область, Чорне море.

Як дістатися

До острова Березань можна дістатися на катері або рибальському баркасі з Очакова (відстань – 8 км) або Рибаківки (відстань – 4 км).

Де зупинитися

Зупинитися на острові можна лише в наметі. Але варто пам’ятати про небезпеку острова – тут водяться рідкісні ящірки та змії, деякі з яких можуть бути отруйними.

Розваги

Риболовля, дайвінг, екскурсії.

Зміїний

Зміїний – “острів Робінзонів” – це мальовничий скелястий клаптик суші посеред Чорного моря, який вабить своєю важкодоступністю. Якщо ви сюди все ж дісталися, в нагороду отримуєте найчистіше море, 4 пляжі і головний бонус – повну відсутність туристів. І нехай не лякає назва одного з пляжів – Бандитський, можливо, це про птахів, яких, до речі, на острові мешкає близько 200 видів. Якщо ви вже одягнули ласти і маску, готуйтеся до небачених знахідок.

На Зміїному діє музей, де виставлені фрагменти амфор, деталі якорів й інші знахідки, зроблені під час археологічних розкопок тут.

Але! Острів не просто так отримав свою назву – тут і справді багато змій, треба бути уважними. Це не місце для відпочинку у наметі.

Одеська область, Черное море.

Де зупинитися

На острові є гостьові місця для туристів і невеликий магазин.

Як дістатися. Перше що потрібно – це добути пропуск в Ізмаїльському прикордонному загоні. Далі на старт до Одеси, звідки потрібно подолати 200 км до Вилкового. Тут посадять, якщо домовитися завчасно, у пароплав, який відправляється від місцевого причалу до острова Зміїного. 35 км на Косатці й ось час виходити – причал острова перед вами. Вартість подорожі у 2016 році в середньому становила 2600 грн в обидві сторони.

Розваги. Дайвінг, стрибки у воду зі скелі.