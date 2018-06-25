Що взяти із собою у відпустку: список речей (ІНФОГРАФІКА)

Перед тим як збирати валізу, потрібно продумати, які речі потрібно обов’язково взяти із собою у відпустку. Факти ICTV склали список необхідних речей, які знадобляться у подорожі.

Збори у подорож часто перетворюються на хаос і в результаті або ви щось забудете, або покладете занадто багато речей і валіза стане неймовірно важкою. Для того, аби такого не сталося збиранню валізи варто приділити хоча б кілька годин свого вільного часу.

Задайте собі кілька питань перш, ніж зібрати багаж:

На скільки днів ви відправляєтеся у подорож і скільки з них проведете в дорозі? Яка мета вашої подорожі? Чи будете ви брати участь в якихось заходах?

Також варто добре проаналізувати місце, де ви будете зупинятися і перелік їх безкоштовних і платних послуг. Не забудьте подивитися прогноз погоди.

Виходячи з цих пунктів, можна починати пакувати багаж.

Лайфхак:

Намалюйте таблицю, щось типу щоденника, що ви одягнете в той чи інший день. Це допоможе вам систематизувати ваш гардероб і нічого не забути.

Краще подорожувати з мінімальною кількістю сумок і валіз. Ідеальна формула це: рюкзак (або дорожня сумка) + невелика валіза. Усі цінні речі та документи повинні бути у рюкзаку. У випадки надзвичайної ситуації ви зможете кинути важку валізу, не боячись втратити щось важливе.

Також залиште трохи вільного місця у валізі для покупок у подорожі.

Обов’язковий набір у сумку (рюкзак):

паспорт, закордонний паспорт та інші документ (водійське посвідчення, студентський)

готівка або банківська картка

квитки і страховка

зарядний пристрій для телефону (комп’ютера)

паперові хусточки

вологі серветки

антибактеріальна рідина для рук

Валіза:

нижня білизна на кожен день

сорочки, кофти, сукні: дорівнює кількості днів відпустки мінус один день (у день прильоту і відльоту можнаодягти одне й те саме).

штанів і джинсів потрібно брати в два рази менше

пляжний одяг і сумка

тепла кофтинка, кардиган або вітровка

комплект одягу на урочистий захід

дві пари зручного взуття (в одній з них можете бути в дорозі): сандалі, кросівки і в’єтнамки

одна пара вихідного взуття

шкарпетки, мінімум дві пари

купальник або плавки

аксесуари краще не брати: у дорогу візьміть рюкзак, а з собою сумочку, яка підійде під весь одяг

головний убір

аптечка

Косметика і засоби гігієни:

гель, шампунь, зубна паста та щітка

крем або лосьйон для і після засмаги

необхідні креми

манікюрний набір

мочалка

рушники для пляжу 2 шт.

декоративна косметика (мінімальний набір)

парфуми (краще взяти один флакон)

дезодорант

чоловікам засоби до та після гоління

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До слова, раніше Факти ICTV склали свій варіант найнеобхідніших медикаментів, які стануть в нагоді в будь-якій подорожі.

Фото: Dreamstime.