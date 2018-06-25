Відпочинок у Затоці 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Весело провести відпустку на морі разом з дітьми. Факти ICTV пропонують звернути увагу на відпочинок в Затоці, якщо ви хочете провести відпустку біля моря, не виїжджаючи з України.

Затока – один з найпопулярніших курортів України. Він розташований в 60 км від Одеси. Пляжі Затоки поділяють Чорне море і Дністровський лиман.

Читайте: Відпочинок у Бердянську 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Особливості клімату, розвинена інфраструктура, пологе дно і широкі без обривів пляжі, привертають багато відпочиваючих, особливо сім’ї з дітьми.

Як дістатися

Від Києва до Затоки 537 км.

Потяг

Якщо ви вирішите їхати на поїзді, тоді необхідно купувати квиток до Одеси (ціна з Києва – від 138 грн). Потім на вокзалі пересісти на електричку (50 гривень) до Затоки, яка відправляється кожні 1,5-2 години або на маршрутку (30-60 гривень).

Автобус

Прямий автобус з Києва до Затоки буде коштувати 480 гривень.

Де жити

Готелі

Міні-готель Бессарабський

Готель розташований в 40 метрах від моря. На території є дитячий майданчик.

У номерах є телевізор, кондиціонер, холодильник, інтернет.

Вартість проживання в двомісному номері з 20.06 по 25.08 – 800 грн, з 25.08 по 01.12 – 600 грн (ціна вказана за номер).

Мармелад

Від готелю до пляжу 70 метрів.

Тут є кухня для самостійного приготування їжі.

У дворі є пісочниця для дітей, мангал і стоянка.

Проживання в двомісному номері складе з 25 червня по 11 липня – 750 гривень. З 12 липня по 25 серпня – 900 гривень.

Solaris

Знаходиться в 30-ти метрах від моря. У готелю є свій пляж. На території є парковка.

В кожному номері є ванна кімната, кондиціонер, холодильник, телевізор і лоджія з видом на море.

Можна замовити триразове харчування в готелі за 180 гривень на добу.

Вартість двомісного номера з 25.06 по 28.08 – 1050 грн.

Бази відпочинку і пансіонати Берізка На території бази є дитячий майданчик, тенісний стіл і стаціонарний мангал. Всі номери оснащені телевізором, кондиціонером, вентилятором, холодильником і Wi-Fi. В кожному номері є тераса. Вартість двомісного номера без зручностей – від 300 до 400 грн на добу. Ціна залежить від вибраного вами періоду. Вартість двомісного номера зі всіма зручностями – від 500 грн до 850 грн на добу. Сакура Корпус бази складається з 4-х поверхів. У кожному номері є балкон і санвузол з душовою кабіною. Вода тут подається цілодобово. На базі не передбачена їдальня для організації харчування, але є кухня для самостійного приготування їжі. З 26.06 по 15.07 – 450-500 грн. З 16.07 по 28.08 – 500-550 грн. Південна Софія Пансіонат розташований в 50 метрах від Чорного моря. У кімнатах є кондиціонер, телевізор, холодильник, сейф і Wi-Fi. На території є свій медпункт, масажний кабінет, аптека і піцерія. Проживання у двомісному номері з 01.06 по 31.08 складе 1180 грн. на добу. З 01.09 по 30.09 – 950 грн. Металіст На базі є номери різної комфортності. Також є кухня з усім необхідним для приготування їжі. Комплексне харчування тут не передбачене. У номерах зі зручностями є кондиціонер, душ, холодильник, телевізор. Вартість такого двомісного номера – червень – 900 грн, липень і серпень – 1000-1100 грн. У простих номерах є вентилятори. Вартість такого номера буде 250 гривень на добу з людини протягом всього літа. Приватне житло Всі будинки в Затоці перероблені під міні-готелі і апартаменти і знаходяться в безпосередній близькості біля моря. Згідно з сайтом doba.ua, однокімнатне житло можна зняти за 400 гривень на добу з людини. Двокімнатна квартира з можливістю розміщення 6 осіб обійдеться від 800 гривень до 1000 гривень на добу. Читайте: Відпочинок у Кирилівці 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Пляжі в Затоці

Пляжі в Затоці широкі, піщані і з пологим дном. Такі умови ідеально підходять для відпочинку з дітьми.

Багато відпочиваючих люблять ці пляжі через м’яку і практично несолону воду. Вода у морі чиста.

На пляжах Затоки немає хвилерізів, тому вода швидко самоочищується.

















Відпочинок у Затоці 2018: огляд житла, пляжів і розваг / 9 фотографий

Розваги в Затоці

Аквапарк

В аквапарку представлені різні види розваг: різноманітні водні гірки, басейни, дитячі та спортивні майданчики.

Прогулянки на катері

Для тих хто хоче здійснити прогулянку по вечірньому морю або лиману, щовечора з причалу вирушає катер. Можна відправитися з екскурсією на знамениту Білгород-Дністровську середньовічну фортецю або побачити вечірні вогні узбережжя. Вартість прогулянки 380 гривень, дітям до 5-ти років безкоштовно, старше – 220 гривень.

Комплекс критих басейнів

До найближчого аквапарку їхати годину, але у Затоці є комплекс критих басейнів для дітей і дорослих. Басейни забезпечені шезлонгами і парасольками. Знаходиться комплекс на території бази відпочинку Сонячна. Для мешканців бази басейн безкоштовний, а якщо ви проживаєте в іншому місці, тоді доведеться заплатити 80 гривень за годину.

Риболовля

Чорне море і Дністровський лиман багаті на рибу, а в лимані можна наловити блакитних раків. До послуг рибалок надаються мангал і кухня, де можна приготувати спійману вами рибу самостійно.

Для туристів за окрему плату надаються снасті і наживка.

На катері можуть вміститися 15 осіб. Оренда коштує: 4000 грн.

Луна-парк

Безліч атракціонів для дорослих і дітей. Тут є каруселі для самих маленьких і для дітей старшого віку. Вхід на територію парку безкоштовний, оплата відбувається тільки при покупці квитка на будь-який з атракціонів.

Ціни на продукти в Затоці

По маршруту Одеса – Затока знаходяться ринки, на яких продаються овочі і фрукти. Ціни тут значно завищені, тому відпочиваючі зі своїм автотранспортом роблять покупки в Білгород-Дністровському. Націнка на продукти в магазинах становить приблизно 20-30%, ніж у місті.

Нагадаємо, Факти ICTV допомагають зібрати необхідні речі для відпочинку за кордоном, на морі, в горах або вдома. Ми вивчили модні тенденції, дізналися багато про практичне використання різних речей, а також порівняли ціни в популярних онлайн-магазинах.