День Конституції 2018: куди піти у Києві

У четвер, 28 червня, українці святкуватимуть 22-гу річницю Дня Конституції.

У зв’язку з цим мерією Києва затверджено відповідний план заходів, пише прес-служба КМДА.

З 15 до 30 червня у міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці Молода гвардія буде організована виставка матеріалів Оберіг нашої державності.

З 20 по 30 червня в публічній бібліотеці ім. Лесі Українки пройде книжкова виставка Конституція – фундамент правової держави.

З 21 по 28 червня у всіх районах Києва пройде низка урочистих заходів на честь святкування 22-ї річниці Конституції України, покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним історичним діячам української держави за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості.

З 25 по 26 червня пройдуть інформаційно-просвітницькі та мистецькі заходи в дитячих таборах відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти Києва.

27 червня в парку Інтернаціональний очікується святковий концерт Молодь за Конституцію України. В цей день також проведуть бесіду біля книжкової виставки Оберіг державності та експрес-інформування Правова абетка держави” в центральній бібліотеці ім. Тараса Шевченка для дітей.

Читайте: Конституційний “лікнеп”: чому основний Закон мають прочитати всі

28 червня відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику. Також в цей день, за участю кращих художніх аматорських колективів міста Києва, на Співочому полі в Печерському ландшафтному парку для киян та гостей міста організують святкову концертну програму.

У парках культури і відпочинку Перемога, Партизанської слави, Гідропарк, Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М. Рильського, а також Центральному парку культури та відпочинку організовують святкові народні гуляння, концертні програми та інші розважальні заходи.

Нагадаємо, у зв’язку святом Дня Конституції, українці відпочиватимуть 4 дні – з 28.06 по 1.07.

Факти ICTV подготовли список заходів на вихідні.

Великий святковий концерт Олег Скрипка та оркестру НАОНІ

Фото: Facebook.com/o.skrypka

28 червня

Freedom

Вартість: 450 – 1000 грн

Купити квитки можна тут

Найуспішніший в Україні оркестр запропонує власну інтерпретацію хітів фронтмена ВВ, а також відомих українських народних пісень. Цей своєрідний музичний синтез забезпечить унікальність звучання відомих композицій, додасть їм вишуканого шарму та музичної енергії. Тільки уявіть – 40 народних інструментів на сцені водночас!

Олег Скрипка виконає беззаперечні хіти з народних та авторських українських пісень (приміром Очі чорнії та Щедрик), які є окрасою світової музичної культури. А відомі композиції Весна чи Країна Мрій заграють новими відтінками у несподівано розкішному оркестровому аранжуванні.

Ці музичні інтерпретації засвідчать давню істину про те, що українська мелодика є основою для десятків світових хітів.

Немного Нервно

Фото: Скріншот/YouTube

28 июня

Докер ABC

Вартість: 150 – 900 грн

Купити квитки можна тут

Усім відомо, що Немного Нервно люблять побешкетувати. Ділять на нуль, солять гарячий шоколад, викладають в мережу платівку, але не грають її півроку. Та ось час прийшов. Гурт вперше виконає пісні, що вже полюбилися слухачам.

Atlantica — перший майже англомовний сингл дрім-фолк гурту, який став закономірним продовженням дворічної концертної історії у в Великій Британії: виступи в клубах і церквах, на радіо ВВС, на фестивалі Fringe, нові чудові люди, нові дивовижні музиканти, мастеринг на студії Abbey Road — далі мовчати було неможливо.

Крем-Сода

Фото: Facebook.com/creamsodaofficial

29 червня

ЮБК, 18.00

Вартість: 200 грн

Купити квитки можна тут

Вони змушують танцювати кожною клітиною тіла, поєднуючи найкраще з кількох періодів розвитку музики. Музика Крем-Сода — це сяюче молодістю і радістю диско (Потанцюй зі мною), дикий хаус (Так шумно), жаркий фанк (Хедшот) і холодний інді-поп (Красиво) в різних пропорціях. Ця гіпертанцювальна музика стане саундтреком вашого літа.

Оркестрове шоу Cinematic Symphony

Фото: life.bodo.ua

29 червня

Планетарій

Вартість: 150 – 350 грн

Купити квитки можна тут

Завдяки поєднанню оркестрової музики та сферичних проекцій на куполі Київського планетарію, відбувається повне занурення в естетизм аудіовізуальних образів. Потужний звук живого оркестру, поєднаний з електронними семплами та бітом розкривають нові грані як класичних, так і сучасних мелодій.

Mulen Night: Nima Gorji



Фото: clubbingspain.com

29 червня 2018 р, 23.00



L8 park



Вартість: 200 грн

Купити квитки можна тут

Німа – іспанський діджей іранського походження, талановитий продюсер з широким спектром музичних уподобань, підписант лейблів Get Physical, Fuse London, Bla Bla, Body Parts.

Він занурився у андерграундну культуру ще в далекому 2005 році, переселившись на острів музичної свободи – Ібіцу, де став резидентом таких клубів як Space, Privilege і Pacha.

Kizomba live show



Фото: Скріншот/YouTube

1 липня



Caribbean Club



Квитки: 150 – 300 грн

Купити квитки можна тут

Музично-танцювальне шоу Kizomba представляє фантастичний та чуттєвий світ танців. У програмі: жива музика, майстер-класи та DJ-мікс.

Кізомба – це пристрасно, граційно, звабливо та гіпнотично. В одному концерті можна побачити та почути: виступи найкращих танцюристів України, живе звучання скрипки, електронну музику, численні відеоінсталяції.

За музику відповідатиме Фелікс Шустер – скрипаль-віртуоз, що створить ідеальну мелодію для чуттєвої та сексуальної хореографії.

Учасники Kizomba live show – це танцювальні пари, до яких входять хореографи, професійні танцюристи та викладачі.

Шляхи дружби Равенна – Київ



Фото: filarmonia.kh.ua

1 липня



Софіївська площа



Вартість: 100 – 3000 грн

Купити квитки можна тут

Міжнародний проект Шляхи дружби/The Roads of Friendship легендарного диригента сучасності Маестро Ріккардо Муті вперше зіграє й у Києві. За участю всесвітньовідомого американського актора Джона Малковича, українських оперних зірок Людмили Монастирської і Сергія Магери.

Під керівництвом Ріккардо Муті музиканти з Молодіжного оркестру ім. Луїджі Керубіні спільно з оркестром і хором Національної опери України, а також з молодими музикантами з Маріуполя виконають безсмертні музичні твори, які з’єднають одне з найдавніших міст Європи – Равенну з величним Києвом.

До речі, Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте свої конституційні права.