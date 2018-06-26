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Гороскоп на сьогодні, 26 червня

26 червня – вдалий день для прояву активності. Можна займатися спортом, відстоювати свою точку зору, стояти на своєму.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

26 червня є ймовірність перемогти конкурентів, найкраще – за внутрішнього відчуття спокою і балансу. Можна брати все під свій контроль і опіку, захищати і піклуватися, а також розвивати самодисципліну.

Доречно приділити увагу людям похилого віку. Відповідний день для того, щоб пробачати і просити пробачення.

Вечірньої пори найкраще присвятити спокійним заняттям, мінімізувати соціальні контакти; добре промаслювання, якщо ви любите це робити в домашніх умовах.

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Вечірню пору: підстригання нігтів, стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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