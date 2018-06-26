Христина Соловій та Марія Бурмака виступлять на головній сцені Via Carpatia у Криворівні

28 червня для гостей Першого Міжнародного форуму Центральної і Східної Європи Via Carpatia у Криворівні Верховинського району на Івано-Франківщині заспівають Христина Соловій та Марія Бурмака.

Співачки є хедлайнерами грандіозного концерту у рамках музичного фестивалю Sounds of Carpatia, який розпочнеться о 19.00 на головній сцені Форуму біля музею Івана Франка. В цей день хедлайнерами вечора будуть також гурт Motanka, Gypsy Lyre та Sun Groove.

В рамках денної програми фестивалю 28 червня глядачі матимуть змогу насолодитися виступами Романа Коляди, та гуртів Adm:t, РояльКіт Джалапіта.

Уперше у цьому високогірному районі облаштували настільки велику і технологічно потужну сцену, на якій протягом трьох днів виступатиме ціла плеяда українських зірок. Протягом фестивального тижня на учасників чекає насичена культурна, інтелектуальна та розважальна програма. Фестиваль триватиме до 30 червня.

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До слова, російська група Звери відмовилася від виступу на фестивалі Atlas Weekend у Києві через непорозуміння з організаторами.