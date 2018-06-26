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Інтернет дорожче у 6 разів! Як не залишитися у Мексиці без грошей і чи врятує іспанська

Вирушаючи у Мексику, не забудьте вивчити іспанську. Це врятує ваші гроші. А ще пам’ятайте – інтернет там не з дешевих та ще й працює повільно.

Про це розповіла українка Тетяна, яка ось вже 6 місяців разом із родиною живе у Мексиці.

Перше, що радить Тетяна, – це вивчити іспанську. Для всіх мексиканців англомовні – це ті, кого розвести на гроші – святе діло. Однак іноді й іспанська не врятує вас від ласих на чуже мексиканців. У країні стати жертвою крадіжки – це буденність, якою нікого не обуриш і не здивуєш.

Український Інтернет – ось чого Тетяні не вистачає у новій країні. Те, що в нас грузитиметься дві хвилини, в Мексиці і за 20 не загрузиться. Крім того, така сумнівна якість ще і влітає в копієчку. Більше того, з мобільним інтернетом така ж біда – ще й у 6 разів дорожче, ніж в Україні.

Більше дивіться у відео програмі Ранок у великому місті.

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До слова, Факти ICTV і сайт порівняння цін Price.ua підготували спецпроект Скільки коштує зібратися у відпустку.

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