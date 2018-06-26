Наближається кривавий період. Астролог назвав найнебезпечніший тиждень літа

Останній тиждень липня може стати найнебезпечнішим за весь літній період.

Про це Обозревателю розповів астролог Влад Росс.

По-справжньому критичний період розпочнеться 25 липня і триватиме до кінця місяця.

Перш за все, астролог нагадав про криваве місячне затемнення, яке відбудеться 27 липня. За його словами, воно “не обіцяє нічого хорошого”.

Влад Росс також не виключає активізацію військових дій на Донбасі. Причина полягає у тому, що “Марс буде ретроградним. Ретроградність свідчить про відновлення чогось, а Марс – це завжди війна. Тобто можливе відновлення військових конфліктів, які знаходяться у замороженому стані”.

– Дві ці ретроградні планети – Меркурій і Марс – наприкінці місяця можуть внести хаос у світову економічну структуру. Можливий несподіваний обвал ринків, а також початок масштабних глобальних торгових воєн, – спрогнозував астролог.

З 25 по 31 липня він не рекомендує користуватися літаком, оскільки істотно підвищується небезпека авіакатастроф.

– У ці ж дні істотно підвищується пожежна небезпека. Можуть горіти торфовища, ліси. Ситуація може ускладнюватися довгим посушливим періодом.

Одночасно можуть “активізуватися маніяки”, які “дуже гостро реагують на місячні криваві затемнення”.

– Так що Марс дійсно у цей час може бути кривавим. Можливо, це найнебезпечніша точка не лише липня, а й усього літа у цілому, – резюмував астролог.

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