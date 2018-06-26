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Не тільки гормон щастя! Знайдено нову властивість серотоніну

Гормон щастя серотонін позитивно впливає на процеси навчання, допомагає швидше засвоювати нову інформацію.

Такого висновку дійшли вчені з Фонду Шампалімо (Португалія) і університетського коледжу Лондона (Велика Британія), передає RT.

Вчені провели експеримент, у ході якого мишам потрібно було знайти кулер з водою.

Дослідники помістили мишей у спеціальну камеру, де було встановлено два кулери, один з яких при натисканні завжди видавав воду, інший ж працював з перебоями. Спочатку мишам не надто щастило у спробах знайти необхідний резервуар. Потім фахівці за допомогою методів оптогенетики активізували серотонінові нейрони у мозку мишей. Це допомогло гризунам швидко знайти необхідний їм кулер і розібратися у механізмах його роботи.

– Тепер, отримавши нові дані, можна з упевненістю говорити про те, що серотонін є не тільки гормоном щастя, але і грає важливу роль у процесі навчання, – повідомив один з авторів дослідження нейробіолог з Фонду Шампалімо Закарі Мейн.

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До речі, раніше ми опублікували список порад, як стати щасливим.

ФОТО: Dreamstime.com

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