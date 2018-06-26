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Новий iPhone – експерти назвали ціну

Експерти вважають, що нова версія iPhone коштуватиме $699-769.

Експерти вважають, що базова версія нового iPhone обійдеться у $699-769, а за топову конфігурацію доведеться заплатити $999, повідомляє Phone Arena.

Наступник iPhone X має коштувати приблизно $799. Найдешевшою версією буде смартфон з ЖК-дисплеєм.

Проте через прогнозований обсяг продажів ціни можуть складати $1099, $999 і $799 відповідно.

За словами аналітиків, в Apple помітили небажання людей платити більше навіть за флагманські смартфони. Тому, скоріш за все, компанія не підніматиме ціни.

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До слова, компанія Apple Inc. планує в 2019 році випустити оновлену версію своїх навушників AirPods із шумоізоляцією та захистом від вологи.

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