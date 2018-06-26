Пес “врятував” поліцейського, зробивши прямий масаж серця

Пес на прізвисько Пончо на навчаннях іспанської поліції показав, як потрібно виконувати непрямий масаж серця. Собака стрибав на грудях свого напарника і уважно стежив за тим, чи з’явився у нього пульс.

Відео з’явилося в офіційному акаунті поліції Мадрида.

За чотири дні ролик набрав майже 2,4 мільйона переглядів і майже 34 тисячі лайків і перепис – і все завдяки самовідданості чотириногого рятувальника.

Так, на відео поліцейський валиться на землю, імітуючи втрату свідомості. Пончо одразу спрямовується на допомогу і починає робити непрямий масаж серця, стрибаючи на груди людини всією своєю вагою.

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“Heroica” actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en “salvar la vida” del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) 22 июня 2018 г.

Нагадаємо, користувачі мережі почали флешмоб з тваринами на роботі.