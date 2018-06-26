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Пес “врятував” поліцейського, зробивши прямий масаж серця

Пес на прізвисько Пончо на навчаннях іспанської поліції показав, як потрібно виконувати непрямий масаж серця. Собака стрибав на грудях свого напарника і уважно стежив за тим, чи з’явився у нього пульс.

Відео з’явилося в офіційному акаунті поліції Мадрида.

За чотири дні ролик набрав майже 2,4 мільйона переглядів і майже 34 тисячі лайків і перепис – і все завдяки самовідданості чотириногого рятувальника.

Так, на відео поліцейський валиться на землю, імітуючи втрату свідомості. Пончо одразу спрямовується на допомогу і починає робити непрямий масаж серця, стрибаючи на груди людини всією своєю вагою.

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Нагадаємо, користувачі мережі почали флешмоб з тваринами на роботі.

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