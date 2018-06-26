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Ryanair запустить новий рейс з Києва до Польщі – дата і ціна

Відомий авіаперевізник Ryanair готується запустити новий рейс до Польщі.

Відомий лоукостер Ryanair готується до запуску рейсів з Києва до польського міста Бидгощ, повідомляє УНІАН.

За інформацією видання, відповідне повідомлення з’явилося у системі бронювання компанії.

Перші рейси мають відбутися 31 жовтня. Ціна квитків стартує від 22 євро.

Читайте: Час безкоштовної реєстрації на рейси Ryanair кардинально скорочено

До слова, ірландський лоукостер Ryanair веде переговори з п’ятьма українськими аеропортами про початок польотів влітку 2019 року.

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