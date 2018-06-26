Штормове попередження в Україні: де чекати зливи та град

Синоптик Наталка Діденко попередила про погіршення погоди в деяких областях України.

– Зливи, ймовірно сильні, грози, град та шквали – Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область. Дощі з грозами також пройдуть місцями на Заході, смугою від Вінниччини через Черкащину до Харківщини. Київщину зачепить, можливо, ввечері, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

В інших регіонах без істотних опадів.

На Півдні та Сході буде спекотно +29…+35 градусів.

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Загалом очікується +24…+29, місцями до +30, на Заході +23…+27 градусів.

У Києві завтра поривчастий східний вітер, +26+28, надвечір є ймовірність дощу з грозою.

Нагадаємо, різке погіршення погоди в Маріуполі (Донецька область) знеструмило понад 100 трансформаторних підстанцій із майже 700.

Фото: Dreamstime.