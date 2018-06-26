PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Штормове попередження в Україні: де чекати зливи та град/

Штормове попередження в Україні: де чекати зливи та град

Синоптик Наталка Діденко попередила про погіршення погоди в деяких областях України.

– Зливи, ймовірно сильні, грози, град та шквали – Вінницька, Одеська області, західні райони Миколаївської області, Чернівецька область. Дощі з грозами також пройдуть місцями на Заході, смугою від Вінниччини через Черкащину до Харківщини.  Київщину зачепить, можливо, ввечері, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

В інших регіонах без істотних опадів.

На Півдні та Сході буде спекотно +29…+35 градусів.

Читайте: Пекло повертається: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Загалом очікується +24…+29, місцями до +30, на Заході +23…+27 градусів.

У Києві завтра поривчастий східний вітер, +26+28, надвечір є ймовірність дощу з грозою.

Нагадаємо, різке погіршення погоди в Маріуполі (Донецька область) знеструмило понад 100 трансформаторних підстанцій із майже 700.

Фото: Dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка