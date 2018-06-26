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Топ-3 знаки зодіаку з найсильнішою інтуїцією

Астрологи розповіли про знаки зодіаку, у яких інтуїція розвинена найбільше.

Гороскоп

Про це повідомляє DavidWolfe.

Рак

У цього знаку зодіаку інтуїція і сильне усвідомлення власних емоцій йдуть поруч.

Раки здатні вловлювати емоції близьких і вони сприйнятливі до почуттів зовсім незнайомих людей, мають сильну емпатію. Їх інтуїція є причиною того, що люди навколо відчувають комфорт, розмовляючи з ними.

Риби

Цей знак схильний до творчості та інколи черпає натхнення з інтуїції. Дотримуючись її, риби створюють дійсно фантастичні речі. Їх надзвичайна чутливість дозволяє відчувати наближення якої-небудь події, не маючи ніяких підтверджень.

Скорпіон

Скорпіонів не підводить інтуїція. Особливо у тих випадках, коли інша людина чимось стурбована. Вони завжди здогадаються, що ви брешете. Скорпіони також чітко розуміють свої мотиви та не в змозі обдурити самих себе.

Читайте: Топ-3 знаки зодіаку, яких легко обдурити

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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