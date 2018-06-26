Топ-3 знаки зодіаку з найсильнішою інтуїцією

Астрологи розповіли про знаки зодіаку, у яких інтуїція розвинена найбільше.
Про це повідомляє DavidWolfe.
Рак
У цього знаку зодіаку інтуїція і сильне усвідомлення власних емоцій йдуть поруч.
Раки здатні вловлювати емоції близьких і вони сприйнятливі до почуттів зовсім незнайомих людей, мають сильну емпатію. Їх інтуїція є причиною того, що люди навколо відчувають комфорт, розмовляючи з ними.
Риби
Цей знак схильний до творчості та інколи черпає натхнення з інтуїції. Дотримуючись її, риби створюють дійсно фантастичні речі. Їх надзвичайна чутливість дозволяє відчувати наближення якої-небудь події, не маючи ніяких підтверджень.
Скорпіон
Скорпіонів не підводить інтуїція. Особливо у тих випадках, коли інша людина чимось стурбована. Вони завжди здогадаються, що ви брешете. Скорпіони також чітко розуміють свої мотиви та не в змозі обдурити самих себе.
Читайте: Топ-3 знаки зодіаку, яких легко обдурити
До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.