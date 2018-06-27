Топ-10 місць, де можна безкоштовно порибалити у Києві

Сьогодні Україні відзначає День рибалки, встановлений указом президента ще у 1995 році. Факти ICTV знайшли найкращі місця у Києві, де дозволена риболовля, і за яку не потрібно платити, розкидані по всій території столиці. Риби у Києві вистачить усім!

Озеро Алмазне

Це озеро знаходиться на Троєщині і відмінно підходить для лову риби. До самої води виходить сосновий ліс. Озеро проточне з глибиною в деяких місцях до 35 метрів. На озері можна ловити як у зимовий, так і у літній час.

Адреса: вул. Крайня.

Риба: краснопірка, плітка, підлящик.

Затока Десенка

Якщо переїхати Московський міст, то біля Троєщини буде ще одне відмінне рибне місце. Уздовж усього житлового масиву ви можете ловити рибу на річці Десенка. Найбільш рибним місцем вважається затока поруч із трамвайним мостом на зупинці Масив Райдужний. Залив досить глибокий, а вода в ньому стояча.

Адреса: вул. генерала Ватутіна.

Риба: окунь, щука, рідше жерех і судак.

Набережно-Рибальська вулиця

Фото: Рибалка у Києві з Семеном Олдом

Так звана “нова” набережна починається практично одразу від затоки Гарячка (Московський міст) і триває уздовж всієї вулиці Набережно-рибальської, до Гаванського моста.

Адреса: вул. Набережно-Рибальська.

Риба: окунь, судак, зустрічається головень, язь, жерех, щука і сом.

Набережна Дніпра

Фото: Рибалка у Києві з Семеном Олдом

Протягом усієї набережної швидкість течії може сильно змінюватися, а це дозволяє рибалкам ловити як хижу рибу (на швидкій течії), так і мирну (в місцях зі слабкою течією).

Адреса: м. Дніпро, Набережне шосе.

Риба: плотва, окунь, білий амур, сом, лин, судак, лящ.

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Йорданське озеро

Тут можна справді насолодитися тишею і спокоєм: оскільки вода тут не найчистіша в столиці, купальники сюди не приходять. Зате клювання просто відмінне! І риби, за зізнаннями тутешніх завсідників, чимало.

Адреса: м. Оболонь, Оболонський проспект.

Риба: лящ, карась, окунь, щука, навіть невеликі судачки.

Озеро Тельбін

У цій найчистішій водоймі Дніпровського району ви навряд чи знайдете осетра, але ж у рибалці головне – процес.

Адреса: вул. Ю.Шумського.

Риба: окунь, карась, плотва.

Міст Фукса (Московський міст)

Це місце дуже цікавить рибалок, які ловлять фідером, так як на лівому березі в різні боки від мосту простягається пляж. Дно річки в цьому місці піщане і дуже пологе. Якщо ви тільки освоюєте фідерну ловлю, вам кращого місця не знайти.

Риба: лящ, плотва, сом.

Озеро Сонячне

Хтось запевняє, що ловити тут нічого, але решта рибалок стверджує, що риба тут є. Деяким щасливчикам вдалося зловити на вудку навіть товстолобика!

Адреса: вул. Ревуцького, 4.

Риба: бички, окунь, плотва, короп.

Китаївські ставки

Китаївські ставки – група ставків на струмку Китаївський, розташовані на території Голосіївського району. У цих водоймах водиться багато риби.

Адреса: вулиця Китаївська, 15.

Риба: верхівка, плотва, окунь.

Оболонська набережна

Бере початок біля Московського мосту і проходить через увесь район Оболонь. Унікальність цього місця в тому, що дно річки тут із великим зваленням на глибину, що сильно приваблює рибу.

Адреса: м. Оболонь, Оболонська набережна.

Риба: окунь, судак, головень, язь, жерех, щука, сом.

До слова, щоб отримати натхнення перед риболовлею, подивіться добірку Фактів ICTV із найкращими уловами.

Фото: kievold.fish та з відкритих джерел.