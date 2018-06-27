Топ-7 незвичайних уловів рибалок

Щорічно кожної другої неділі липня Україна відзначає День рибалки, встановлений президентським указом в 1995 році. У цей день усі рибалки згадують (якщо, звичайно, забувають хоч на хвилинку) про свій найбільший улов.

А 27 червня відзначали Всесвітній день рибальства, встановлений рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в липні 1984 року в Римі.

У цей день у багатьох країнах проводяться змагання з рибної ловлі, різні навчальні семінари.

Читайте: Дробовик для самооборони: що купувати і як не промахнутися

А Факти ICTV пропонують згадати найбільш незвичайні улови рибалок.

До слова, нагадаємо найкращі місця у Києві, де дозволена риболовля, і за яку не потрібно платити.