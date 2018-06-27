Гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2018

Гороскоп на липень 2018 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на липень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Ви відчуєте прилив життєвих сил. Це чудовий час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для ділових угод або початку подорожі. Розширюйте коло спілкування, це допоможе залучити нові можливості.

У цей період зростає бажання конфліктувати та наполягати на своїй думці. Це може вкрай негативно вплинути на взаємини не тільки з другою половинкою, але і оточуючими.

Гороскоп для Тельців

Будьте готові, що ваші ідеї і думки піддадуться критиці з боку керівництва. Якщо ви впевнені у своєму проекті, тоді проявіть рішучість і відстоюйте свою позицію. Є хоч найменші сумніви – прислухайтеся до думки компетентних людей.

Будьте уважні до всього, що ви чуєте або читаєте – це стане у нагоді у майбутньому.

У вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточуючими з приводу різних суджень. На цьому грунті можливі конфліктні ситуації. Намагайтеся бути терпимими і з повагою ставитися до інших людей.

Гороскоп для Близнюків

У вас з’явиться можливість, яка у майбутньому приведе до успіху. Не прогавте її, проявіть рішучість і не відступайте від намічених планів.

Готовність допомагати іншим людям сприятливо вплине на вашу репутацію. Керівництво теж не залишиться осторонь.

З 23 липня у вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточуючими. Але серйозних сварок вдасться уникнути.

Гороскоп для Раків

Прийшов час щось змінювати у своєму житті! Чим швидше ви це зробите, тим сприятливішими будуть найближчі 7 років.

Зростає творчий підйом, оптимізм і дружелюбність. Ви відкриті до всього нового і готові почати нові проекти.

Щасливий випадок допоможе вам поліпшити своє становище у суспільстві або добитися іншого особистого успіху. Ймовірно, у вас з’явиться шанс зайняти місце керівника.

Небезпечний період настає 13 липня. Ви відчуєте тривожність і емоційну напругу. Будьте напоготові, можливо, щось піде з вашого життя назавжди.

Гороскоп для Левів

Підвищується творча та інтелектуальна активність, бажання писати, читати, спілкуватися. Можливі зустрічі або недалекі поїздки. Сприятливий період для підписання документів, переговорів, озвучування нових ідей.

Але не варто перевтомлюватися, це може занапастити не тільки ваше здоров’я, але й те над чим ви так старанно працюєте. При правильному розподілі сил ви зможете багато чого досягти.

З 23 липня слід особливо стежити за своїми висловлюваннями на публіці. Від цього залежатиме ваша репутація і фінансове благополуччя.

Гороскоп для Дів

Ви відчуєте внутрішню свободу і розкутість, вас охопить почуття радості і впевненості у собі. А це у свою чергу додасть кілька монет у скарбничку доброго ставлення оточуючих до вас.

З 25 липня краще не підписуйте важливих документів, особливо якщо вони стосуються грошей. У поїздках теж вірогідні неприємності.

Наприкінці липня все буде йти не за планом, постійно виникатимуть перешкоди на шляху до мети. Тож краще не починати нові проекти.

Гороскоп для Терезів

Місяць почнеться з конфліктів у родині. Ви будете всіляко демонструвати свою значимість і нехтувати інтересами близьких, а це не може не привести до сварок. До 23 липня не слід приймати важливих рішень.

З 23 липня ситуація покращиться, ви відчуєте впевненість і приплив сил. Легше долатимуться перешкоди, у фінансовій сфері теж намітиться позитивне зрушення.

Спрямуйте свою активність і підприємливість у мирне русло, уникайте конфліктів і претензій до партнера. Займіться спортом або активним відпочинком з членами родини чи коханою людиною, грайте з дітьми, розвивайте їх.

Гороскоп для Скорпіонів

Вас чекає кульмінаційний момент у питаннях кар’єри. Не форсуйте події. Удача посміхнеться вам, якщо ви не будете квапитися.

З 23 липня, швидше за все, обставини складуться так, що ваша впевненість у собі і сила волі піддадуться випробуванням. Можливо, ви потрапите у ситуацію, яка змусить засумніватися у своїй правоті чи майбутньому успіху вашої нинішньої роботи. Але не впадайте у відчай, ви зможете досягти поставлених цілей, подолавши роздратування і розчарування.

Гороскоп для Стрільців

Прийшов час продемонструвати оточуючим ваші найкращі якості, особливо доброту і чесність. А вони у свою чергу прихильно поставляться до ваших досягнень, а також до вашої думки.

Гарний час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для участі у ділових угодах або для початку подорожі.

З 23 липня обставини складуться так, що ваша впевненість у собі і сила волі піддадуться випробуванням. Успіх залежить від вашої стійкості перед труднощами.

Гороскоп для Козерогів

Це конфліктний період. Ви ризикуєте посваритися з коханою людиною, якщо не будете стримувати свій запал. Пам’ятайте, навіть дрібні сварки здатні залишити глибокі рани у стосунках. При спілкуванні з дітьми, намагайтеся дотримуватися принципів демократії. Вам притаманна строгість і свавілля, а потрібна – доброта.

Прийшла пора самому проявити активність і продемонструвати свої сильні риси. У цілому, ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені своїми вчинками. Ви зможете собою пишатися!

Це буде також період щасливих хвилювань і везіння, особливо для творчих людей. Прекрасні можливості для розкриття вашого творчого потенціалу і самовираження. Вас чекає несподівана удача, великий успіх у справах, прибуток. Ви можете отримати фінансову допомогу для реалізації нових проектів. Виникають нові цікаві ділові зв’язки, ваші ідеї знаходять живу підтримку і захоплення.

Гороскоп для Водоліїв

Ви прагнете йти вперед, сповнені ентузіазму і готові відстоювати свої принципи. У цей період вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію. На цьому грунті будуть виникати ситуації, пов’язані з конкуренцією і ризиком. Але ви цілком здатні і готові впоратися з усім, що на вас чекає.

Але не забувайте про здоров’я: перевтома, хвороби серця, травми голови або обличчя дуже вірогідні.

Можна скористатися цим періодом, щоб навчитися чомусь новому, наприклад, грі на музичному інструменті. Сприятливий період, щоб піти у відпустку і як слід відпочити.

Гороскоп для Риб

У цей період, ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, давно намічені плани. Не втратьте свій шанс!

Зростає прагнення до лідерства, заняття провідних постів. Ви сповнені впевненості, легко вирішуєте фінансові проблеми, можете провернути не одну вдалу операцію. Скористайтеся цим періодом для участі у фінансових операціях, інвестуйте. Велика ймовірність отримання значного прибутку.

У родині теж намічається сприятливий період, всі сварки і непорозуміння зникнуть. Скористайтеся цим для гармонізації відносин з чоловіком і дітьми.

У другій половині липня є вирогідність погіршення відносин з оточуючими. Однак це не зашкодить вам, ви зможете все залагодити.