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Гороскоп на сьогодні, 27 червня

Сьогодні, 27 липня, день підходить для інтелектуальної та духовної діяльності.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Час повного місяця дуже сприятливий для різного роду релігійних практик і духовних ритуалів. Якщо вам щось близьке, то сьогодні добре це зробити.

Добре приділити час своїй мамі і поспілкуватися з нею. Відповідний день для того, щоб з’єднувати разом людей, знання, а також для занять астрологією.

Якщо необхідно, можна займатися поглибленим вивченням питань – є ймовірність знайти суть і першопричину.

Хірургічні втручання і фінансові операції сьогодні краще виключити.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

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До речі, раніше астролог назвав найнебезпечніший тиждень літа.

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