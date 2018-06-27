Названо найбагатші сім’ї світу

Експерти склали рейтинг з найбагатших сімей світу, які в цілому володіють більш ніж $1,1 трлн.

Експерти видання Bloomberg склали список з 25 найбагатших сімей, які в цілому володіють більш ніж $1,1 трлн. У рейтингу враховувалися тільки гроші, які хоча б раз були передані у спадок з одного покоління в інше.

На першому місці опинилося сімейство Волтон, яке контролює мережу супермаркетів Walmart. Загальний статок членів сім’ї оцінили у $151,5 млрд.

Після них йде сім’я Фреда Коха, який у 1940 році заснував компанію, з якої виросла Koch Industries. Статки його синів – Чарльза і Девіда Кохів оцінюють у $98,7 млрд.

Спадкоємцям Френка Марса, який заснував компанію Mars, віддали третє місце в рейтингу. Їх статки оцінили у $89,7 млрд. За час існування компанія стала одним з найбільших гравців на ринку солодощів.

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У п’ятірку найбагатших також потрапили три бельгійські династії (ван Дамм, де Мевіус і де Шпельберх), які контролюють пивоварну компанію Anheuser-Busch InBev (статок – $54,1 млрд), а також родина Дюма, якій належить будинок мод Hermes (статок – $49,2 млрд).

До слова, Фокус опублікував щорічний рейтинг найбагатших українців.