Що можна провозити у літаку

Факти ICTV зібрали список речей, який вам дозволять провозити в ручній поклажі літака або багажі.

Техніка та інструменти

Більшість гаджетів (смартфони, планшети, ноутбуки) можна провозити як в ручній поклажі, так і в багажному відсіку літака.

Без проблем візьмуть в багаж й інші електронні пристрої на кшталт блендера, мультиварки або фена. Однак електронну сигарету в багаж часто не приймають, але провозити її в ручній поклажі дозволяють.

Робочі і музичні інструменти, а також спортивне спорядження, частіше за все, доведеться здавати в багаж. У цю категорію потрапляють:

дриль;

викрутка;

пасатижі;

ковзани;

скейтборд;

дошка для серфінгу;

вудка;

футбольний і баскетбольний м’ячі.

Це далеко не повний список подібних речей, які вам дозволять провезти в багажному відсіку літака. Однак не вдасться везти засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах (гіроскутер, електросамокат). Їх не дозволяють ні здавати в багаж, ні везти в якості ручної поклажі.



Рідини

У ручну поклажу можна брати тільки рідини (а також гелі, аерозолі), які знаходяться в ємностях до 100 мл і лежать у прозорому пакеті 20 x 20 см. На одного пасажира виділяється всього один такий пакет.

Всі рідини, які перевищують обсяг у 100 мл, доведеться здати в багаж. Тому краще заздалегідь підготувати собі невеликі ємності з дезодорантом, шампунем та іншими необхідними рідинами.

Гострі предмети і зброя

Більшість небезпечних предметів не дозволять провезти в салоні літака, але якщо правильно їх пакувати, то гострі речі повинні без проблем взяти в багаж. Питань до ножиць, ножів, штопорів і подібних предметів не повинно виникнути.

Якщо ви перевозите мисливський ніж, то краще, щоб він був у чохлі і попередити про це авіакомпанію. Сувенірні мечі (шабля, ятаган) у вас забрати не повинні. Якщо ж на огляді виникають проблеми, то можна показати довідку, що це господарсько-побутові інструменти.

Якщо вам необхідно перевезти зброю в багажі, то це питання доведеться узгодити з авіакомпанією і дізнатися вимоги до пакування. Доведеться також взяти з собою дозвіл на носіння зброї.

У деяких аеропортах є контроль безпеки. В такому випадку потрібно повідомити про те, що ви везете зброю відразу. Вас направлять в службу безпеки аеропорту або в спеціальну збройну кімнату, де попросять документи, опечатають зброю і віднесуть її у літак. Отримувати зброю ви будете по спеціальному паперу у кінцевій точці польоту.

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Перевозити порох, бойові патрони і патрони до газової зброї не вдасться ні в багажі, ні в ручній поклажі.

З легкозаймистих предметів дозволять везти тільки літій-іонні акумулятори та лужні алкалінові батарейки. Також на борт літака можуть дозволити взяти одноразову запальничку і звичайні сірники.

Їжа та алкоголь

При бажанні у багажі можна провозити їжу і напої в будь-якій кількості. Єдину проблему для перевезення може скласти сухий лід. В такому випадку краще заздалегідь узгодити умови з перевізником.

У ручній поклажі можна перевозити безліч продуктів, але на деякі діє обмеження у 100 мл.

У багажі літака можна везти алкоголь міцністю до 70%. Однак на міцні напої (24-70%) як правило, діє обмеження в 5 літрів в закритих фірмових пляшках на пасажира.

Речі для дитини і ліки

Будь-які речі для дітей дозволяють здавати багаж і брати у літак. При бажанні в ручній поклажі можна розмістити навіть дитяче автокрісло, якщо його сертифікували для літаків.

Дитяче харчування дозволяють провозити в будь-яких ємностях і брати в літак стільки їжі для дитини до 2 років, скільки буде потрібно на час перельоту.

У літаку дозволяють провозити більшість ліків в твердій формі, а ось для рідин діє звичне обмеження у 100 мл. Виняток становлять лише ті препарати, які вам життєво необхідні. Але в такому випадку від вас можуть вимагати рецепт або довідку від лікаря. Також варто переконатися, що ваші ліки не заборонені в іншій країні.

У багажі не дозволять везти тільки ртутний градусник і перекис водню.

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