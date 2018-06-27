У липні українці побачать найдовше місячне затемнення ХХІ століття – дата та час

У ніч із 27 на 28 липня у східній півкулі можна буде спостерігати найдовше в 21 столітті місячне затемнення.

Фаза повного затемнення триватиме 1 годину 43 хвилини, при цьому часткове затемнення, яке відбувається до та після повної фази затемнення, триватиме 3 години і 55 хвилин, повідомляє EarthSky.

Затемнення почнеться о 21.24 за київським часом. О 22.30 Місяць повністю зайде в тінь землі та стане червоним.

Пік затемнення відбудеться о 23.22, а о 00.13 затемнення завершиться.

Читайте: Наближається небезпечний період! Що можна і заборонено робити у повний місяць

Затемнення триватиме так довго, тому що Місяць пройде безпосередньо в темній зоні тіні Землі, відомої як Умбра. Вона дасть Місяцю “кривавий” червонуватий блиск.

Повний місяць у липні відбудеться одночасно з його апогеєм Місяця, тобто, коли він знаходиться у найвищій точці місячної орбіти.

Це буде “найменший” повний Місяць і найдовше місячне затемнення. Через “маленький” розмір Місяць буде довше проходити через тінь Землі.