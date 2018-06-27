У липні українці побачать найдовше місячне затемнення ХХІ століття – дата та час

У ніч із 27 на 28 липня у східній півкулі можна буде спостерігати найдовше в 21 столітті місячне затемнення.
Фаза повного затемнення триватиме 1 годину 43 хвилини, при цьому часткове затемнення, яке відбувається до та після повної фази затемнення, триватиме 3 години і 55 хвилин, повідомляє EarthSky.
Затемнення почнеться о 21.24 за київським часом. О 22.30 Місяць повністю зайде в тінь землі та стане червоним.
Пік затемнення відбудеться о 23.22, а о 00.13 затемнення завершиться.
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Затемнення триватиме так довго, тому що Місяць пройде безпосередньо в темній зоні тіні Землі, відомої як Умбра. Вона дасть Місяцю “кривавий” червонуватий блиск.
Повний місяць у липні відбудеться одночасно з його апогеєм Місяця, тобто, коли він знаходиться у найвищій точці місячної орбіти.
Це буде “найменший” повний Місяць і найдовше місячне затемнення. Через “маленький” розмір Місяць буде довше проходити через тінь Землі.
До слова, астрологи вже попередили про те, що останній тиждень липня може стати найнебезпечнішим за весь літній період.