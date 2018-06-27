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В Україні масовий збій в Telegram

Сьогодні, 27 червня, в Україні відбувся масовий збій у роботі популярного месенджера Telegram.

Telegram не працює на версіях для ПК і Web. На мобільних пристроях додаток довго оновлюється, але повідомлення відправляються.

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Повідомляється, що месенджер перестав працювати в ряді європейських країн. Це видно на карті Downdetector.

Пізніше користувачам прийшло повідомлення про те, що це було оновлення до нової версії й усунення вразливостей.

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В Україні масовий збій в Telegram / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Telegram з’явився бот, який дозволяє дізнатися ім’я і прізвище людини за номером її телефону. У базі – понад 30 млн українських номерів.

Фото: Dreamstime.

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