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Життя у Барселоні: розповідь українки

Українка Ганна розповіла про те, як переїхала до Іспанії, та як живеться у Барселоні.

Барселона

Українка Ганна розповіла у програмі Ранок у великому місті про життя в іспанській Барселоні.

Якщо для туристів місто – це справжній рай, то для його жителів в літній сезон Барселона перетворюється на пекло.

– У високий сезон сильно зростають ціни, тому місцеві мешканці не проводять свій час у закладах і туристичних районах. Тобто, щоб зекономити і поїсти типові іспанські тапас, треба йти далі від центру, – розповіла Ганна.

Також у цей період транспорт завжди переповнений, через що доводиться довше подорожувати містом.

 

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До слова, Факти ICTV з’ясували як обрати регіон та готель, чим зайнятись у Туреччині та що звідти привезти.

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