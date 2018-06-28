Наближається небезпечний період! Що можна і заборонено робити у повний місяць

Сьогодні, 28 червня, фаза Місяця зміниться і настане містичний період. Факти ICTV дізналися, що не можна робити у повний місяць, а що навпаки потрібно робити, наприклад, для залучення грошей.

Чим небезпечний період

У цей період місячного циклу небесне тіло має максимально потужний вплив на природу і організм людини. У результаті – зростає число аварій, підвищується ризик загострення проблем зі здоров’ям і вчинення злочинів.

У повний місяць природні процеси обміну речовин різко підвищуються, а активність людського мозку досягає свого піку.

Таким чином, фаза повного місяця – це складний період, в якому люди, з одного боку, можуть досягти прориву в роботі або творчості, а з іншого – постраждати від загострення проблем зі здоров’ям або нещасного випадку.

Що не можна робити

Вкрай не рекомендується з’ясовувати стосунки з оточуючими, особливо з близькими людьми. Причина – емоційний фон загострюється, а це впливає на здатність адекватно сприймати ситуацію. Краще перечекати.

Не варто також вживати алкоголь, оскільки у цей час його дія на людину набагато сильніша, ніж в інші дні.

Не давайте собі витрачати великі суми грошей, інакше після ви зрозумієте, що купили абсолютно не потрібну річ, яка не так вже й була потрібна. Також не рекомендується у повний місяць давати у борг або брати кредит.

Що потрібно робити

У повний місяць рекомендується призначати брифінги, конференції, презентації, особливо, якщо ви збираєтеся говорити про щось нове: про інновації, відкриття, представляти нову модель машини, телефону, комп’ютера тощо.

У повний місяць добре займатися садом і городом, а також флористикою – садити, але не пересаджувати, зрізати, але не обрізати. Тобто, щось кардинальне ви можете робити без побоювання, а проміжні етапи краще залишити на інші фази Місяця.

У повний місяць добре проходять ворожіння – грань між реальним і потойбічним світом стоншується.

Багато обрядів проводяться саме у повний місяць – обряд очищення, обряд залучення кохання, обряд залучення грошей. Найпоширеніший спосіб приманити гроші – протягнути на долонях срібну монетку до неба так, щоб на неї падало світло від повного місяця.

Читайте: Відстань до Місяця збільшила день на Землі – вчені

До речі, ми публікували тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 25 червня по 1 липня.

ФОТО: Рixabay