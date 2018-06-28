Топ-3 найрозумніших знака зодіаку

Астрологи заявляють, що найрозумнішими знаками зодіаку є Близнюки, Діви і Водолії.

Близнюки

Близнюки – діти Меркурія. Ця планета відповідає за логіку, ерудицію та інтелект. Саме завдяки Меркурію Близнюки мають світлий розум і блискучий інтелект. Ще з раннього дитинства маленький Близнюк проявляє допитливість і неймовірну кмітливість. Цьому знаку зодіаку властиво вирішувати завдання зі швидкістю світла, помічати найдрібніші деталі, завжди виділяти головне з величезного потоку інформації. Меркурій наділив Близнюків феноменальною пам’яттю, швидким засвоєнням інформації і дивовижною проникливістю.

Діви

Планета Меркурій нагородила Діву аналітичним складом розуму, яскравим інтелектом, вмінням аналізувати, а також увагою до деталей. Підприємливість і стриманий критицизм не дають ввести представників цього знака зодіаку в оману. Витрачати час даремно – заняття не для Дів. Всі свої знання вони перевіряють і загартовують на практиці, часто з головою йдуть у науку і різного роду дослідження.

Водолій

Третє, але не менш почесне місце у рейтингу найрозумніших знаків зодіаку займає Водолій. Уран наділив Водоліїв геніальністю. Водолії люблять робити все по-своєму. Здається, це відмінний навик у ситуації, коли звичний спосіб виконання роботи вам явно не підходить. Водолії наполегливо стежать за технічним прогресом, обожнюють різні технологічні новинки. Часом здається, що ці люди немов стоять на одну сходинку ближче до майбутнього, ніж інші жителі Землі. Водолії – натхнені експериментатори, інноватори і надія людства.

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