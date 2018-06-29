День Петра і Павла 2018: історія, звичаї та прикмети

12 липня православні християни відзначають День Петра і Павла. Факти ICTV зібрали для вас історію свята, його традиції і прикмети.

Історія свята

Шанування святих апостолів Петра і Павла почалося відразу ж після їх страти. Місце їх поховання було священним для перших християн.

Спільне святкування апостолів Петра і Павла було поширене вже в перші століття християнства. Святкуючи цей день, православна церква прославляє духовну твердість святого Петра і розум святого Павла.

Оспівує в апостолі Петрі образ того, хто відрікся від Господа і покаявся. Апостол Павло – це образ, який чинив опір проповіді Господній і потім повірив.

Хоча апостоли Петро і Павло постраждали у різні дні, але по духу і по близькості страждань своїх вони схожі.

На Русі почали почитати день Петра і Павла після її хрещення.

Традиції та звичаї

У східних регіонах України існував такий звичай на Петра: жінки обідали разом, а потім рвали трави, які мають жовтий колір, і годували ними корів: “щоб жовтим молоко було”.

На Слобожанщині в цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох горщиках.

Прийнято вважати, що в цей день необхідно вмиватися з трьох ключів, зустрічати схід сонця і щедро пригощати бідних.

Раніше до цього дня готувалися, як до великого свята. Люди білили хати, прибирали у дворі, оздоблювали рушниками стіни.

Також з ранку обов’язково йшли до церкви, а дівчата прикрашали свої голови вінками з польових квітів.

Прикмети

Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий.

Як йде на Петра дощ, буде гнити картопля.

Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.

Після 12 липня переставала кувати зозуля. Згідно з легендою, птах вкрав у святого Петра одну мандрику і за це був покараний Богом. А якщо кує зозуля й після Петра, то це, за народними віруваннями, віщує нещастя.

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До речі, з 4 червня триває Петрів піст, який закінчується 12 липня – у День святих апостолів Петра і Павла.