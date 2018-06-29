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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 29 червня/

Гороскоп на сьогодні, 29 червня

У цілому сприятливий день, який можна присвятити творчості і самовдосконаленню. До обіду добре буде зайнятися духовними практиками, роздуми і плануванням.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Постарайтеся бути уважними до того, що відбувається – це допоможе уникнути обману і небезпечних ситуацій.

Після 12.50 можна приступати до активної реалізації намічених планів.

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Особливо успішними будуть дії, спрямовані на довгострокові результати і зміцнення відносин. При цьому важливо зберігати доброзичливий настрій – агресивні і різкі кроки будуть заважати досягненню бажаного.

День підходить для початку лікування хронічних захворювань.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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