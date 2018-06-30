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Гороскоп на сьогодні, 30 червня

Сьогоднішній день добре підійде для поточних справ і роботи по дому.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Важливі справи бажано завершити у першій половині дня.

Сьогодні можна приділити увагу своєму харчуванню. Краще віддавати перевагу легкій і корисній їжі.

Також в цей день можна зайнятися питаннями здоров’я. Увечері є ймовірність почути відповідь на важливе питання.

Читайте: Чого бояться знаки зодіаку – головні фобії

Несприятливим сьогодні вважається підстригання нігтів.

Сприятливі подорожі після 16.00.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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