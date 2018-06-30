Коли на Землю впаде астероїд і чи є шанс врятуватися

Сьогодні в усьому світі відзначається День астероїда. Факти ICTV розібралися, яку загрозу становлять небесні тіла, і чи зможуть люди щось з ними зробити.

Астероїдами називають невеликі тіла Сонячної системи, які набагато менше за розміром і масою, ніж планети. Також у них неправильна форма і відсутня атмосфера.

Міжнародний день астероїда був введений Генасамблеєю ООН в якості нагадування про події 30 червня 1908 року. Тоді неподалік від річки Підкам’яна Тунгуска (Сибір) впав величезний метеорит, який розірвався з потужністю водневої бомби. Сила вибуху після його падіння вважається найбільшою за всю історію вивчення астероїдів. Вибухову хвилю зафіксували в обсерваторіях по всьому світу.

У результаті падіння метеорита дерева на території 2 тис. квадратних км були вивернуті з корінням, а кілька днів після події небо і хмари у цьому районі світилися вдень і вночі.

Тому NASA пильно стежить за астероїдами і метеоритами, щоб знати про можливу небезпеку.

Коли пролетять найближчі від Землі астероїди

З 27 червня по 1 липня в близькості від Землі пролетять 5 астероїдів. Розмір найменшого з них – 14 метрів, що можна порівняти з дачним будинком. А ось 1 липня біля нашої планети пролетить астероїд, який можна порівняти з багатоповерховим будинком (120 метрів). Всі вони не становлять загрози для Землі, оскільки пройдуть повз неї на відстані 2-4 млн км.

Щоб стежити за небесними тілами, які можуть впасти на Землю, вчені використовують спеціальні роботизовані телескопи у проектах Sky Survey, Pan-STARRS та інших.

У NASA навіть опублікували каталог метеоритів, які проходитимуть поруч з нашою планетою. Залежно від кольору (білий, зелений, жовтий, червоний) можна дізнатися чи є можливість зіткнення. Зараз на мапі з’явилося кілька жовтих об’єктів, які потенційно можуть впасти на Землю.

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Але це не означає, що Земля повністю врятована від небезпеки, адже був випадок з падінням метеорита в Челябінську (Росія). Його появу не передбачив жоден телескоп. Це могло бути пов’язано з думкою вчених про те, що небесні тіла діаметром до 20 метрів не здатні завдати значної шкоди Землі, а тому пильне спостереження за ними не ведуть.

Проте, якщо це небесне тіло впаде на місто, то наслідки будуть дуже руйнівними.

Чи існує стратегія захисту Землі від астероїда

Тим більше, зараз у людей немає ефективного засобу, щоб вберегтися від метеоритної загрози. За словами екс-глави Американського космічного агентства Чарльза Болдена, наразі людство може тільки молитися.

Оскільки проблему ігнорували десятиліттями, то на сьогодні ефективного засобу для своєчасного виявлення космічних тіл і їх знищення немає.

Наразі для захисту від астероїдів можна сподіватися тільки на комерційні проекти, які вивчають астероїди. Їх дані можуть переконати країни запустити повноцінні програми по захисту від небесних тіл.

До слова, над Африкою двометровий астероїд розірвався на дрібні шматочки під час входження в атмосферу Землі.