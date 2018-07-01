Гороскоп на сьогодні, 1 липня

Загалом день буде вдалим для фізичної активності, при цьому варто зберігати внутрішню тишу – вона сприяє можливості почути щось важливе, отримати відповіді на свої питання.
Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Сьогодні, 1 липня, доречні превентивні заходи у будь-якій царині. Сприятливий час для різного роду навчання. Можливий дисбаланс між сім’єю і роботою, тому бажано заздалегідь продумати, як найкраще розподілити ресурси і взаємодії.
Друга половина дня може принести більш агресивну енергію. Слушна нагода для усамітнення з метою сортування потрібних і не потрібних у будинку речей – добре б віддати те, що вже не використовується.
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Несприятливо: брати чи давати гроші в борг.
Сприятливо: підстригання волосся, початок поїздок і подорожей.
До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.