Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Atlas Weekend 2018 відбудеться у Києві на ВДНГ і триватиме 6 днів – з 3 по 8 липня. На його сценах виступлять більше 200 артистів.

На Atlas Weekend працюватиме майданчик для найменших фанатів фестивалю.

Дитячий майданчик буде доступний для відвідування всі дні фестивалю. Графік роботи – з 12.00 до 21.00. Для дітей до 12 років вхід у супроводі батьків – безкоштовний.

Читайте: Atlas Weekend в Києві: квитки, програма і безкоштовний вхід

Перший фестивальний день буде безкоштовним. За абонемент на всі дні доведеться заплатити 2100 грн.

Також скоро з’явиться інформація про те, як фестиваль планує розважати гостей крім музики.

Факти ICTV з нетерпінням чекають цієї події та зібрали для вас найбільш повне розклад фестивалю.

3 липня – День української музики

Tayanna

СКАЙ

Марія Чайковська

Біла Вежа

Kozak System

Громадянин Топінамбур

Фелікс Шиндер

The Hypnotunez

Kira Mazur

KARNA

LETAY

4 липня

Martin Garrix

Tom Odell

Skillet

Lost Frequencies

Epica

5’nizza

Листи N

Panivalkova

Елізіум

5 липня

LP

Nothing But Thieves

Kreator

WhoMadeWho

Betraying the Martyrs

РіапоБой

Vivienne Mort

Animal ДжаZ

Kadnay

Порно фільми

Morphine Suffering

Tequilajazzz

АННА

6 липня

Eskimo Callboy

Kadebostany

Сергій Бабкін

ДахаБраха

Mujuice

The Gates

Dakh Daughters

Пасош

Oy Sound System

ЕЁ

7 липня

The Chemical Brothers

Бумбокс

O. Torvald

Луна

Пошлая Моллі

Кровосток

Артем Пивоваров

Yanix

Нейромонах Феофан

Дай Дарогу!

YARMAK

Brunettes Shoot Blondes

8 липня

Placebo

Infected Mushroom

Lacuna Coil

Антитіла

ЛСП

Face

Louna

Курган і Agregat

Wildways

Нерви

Один в каное

BAHROMA

Сансара

GIGA1

Раніше Факти ICTV публікували фінальний лайн-ап Festival Park 2018.