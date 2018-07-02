День НЛО 2018: де потрапили на відео в Україні і що про них відомо

Щороку 2 липня у світі відзначають День НЛО. Факти ICTV розкажуть вам про історію уфології і те, як вивчали непізнані літаючі об’єкти.

НЛО (непізнаний літаючий об’єкт) – таку назву дають підозрілим небесним тілам, які дехто вважає кораблями прибульців. Хоча до сьогодні явище НЛО до кінця не пояснили.



Історія НЛО

Одна з перших відомих відомостей про НЛО датується 1947 роком, коли бізнесмен Кеннет Арнольд заявив, що побачив групу з 9 об’єктів, які рухалися на великій швидкості біля гори Рейнір (США). За його словами, серпоподібні об’єкти рухалися зі швидкістю в кілька тисяч км/год, як тарілки, що стрибають на воді. Тоді у публікації про цю подію помилилися і написали, що непізнані об’єкти були у вигляді тарілок. Після цього й з’явився відомий багатьом термін – літаюча тарілка.

Однак непізнані об’єкти були зафіксовані ще у давнину. Багато хто вважає, що різні комети, оптичні ілюзії і планети плутали з чимось надприродним. Але уфологи знайшли зв’язок між деякими подіями і НЛО.

Так, у 1561 році жителі німецького міста Нюрнберг описували появу дивного об’єкта трикутної форми. Також свідки розповідали про сфери і циліндри, які безладно рухалися по небу.

Ще один цікавий випадок датується 1878 роком, коли фермер в штаті Техас (США) заявив, що бачив великий, темний, круглий об’єкт, який нагадував повітряну кулю, але пронісся на неймовірній швидкості.

У серпні 1926 року російський дослідник Микола Реріх заявляв, що під час подорожі в гори Гумбольдт члени експедиції бачили щось велике і блискуче. Воно відбивало сонячне світло і рухалося на величезній швидкості. Дослідники навіть встигли дістати біноклі, щоб оглянути НЛО. І дійсно вони підтвердили, що це був овальний об’єкт із сяючою поверхнею. Поки за ним спостерігали, НЛО змінив напрямок польоту і зник.

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Після випадку у 1947 році дослідники США, Канади, Великої Британії, Японії, Франції, Бельгії, Бразилії, Іспанії, Мексики і багатьох інших країн вивчали появу непізнаних об’єктів і їх природу. Для цих цілей були запущені різні проекти.

Проекти Знак і Заздрість

У 1948 році американський проект Знак поширив усталену думку про те, що найточніші розповіді про НЛО свідчили про їх неземне походження. Також секретна доповідь шведських військових говорила про те, що у так званих ракет-привидів і літаючих тарілок позаземне походження.

Наприкінці 1948 року проект Знак перетворився в Заздрість і продовжив дослідження непізнаних об’єктів, але вже за допомогою стандартних розвідувальних процедур. Багато хто вважає, що проект працював під директивою розвінчання. Тобто, всім випадкам повинні були знаходити логічне пояснення, хоча воно часто було натягнутим, а іноді й зовсім нелогічним. Існування цього проекту характеризують як темну пору для вивчення НЛО.

Проект Синя книга

Спадкоємцем Знака і Заздрості став проект Синя книга, який почався у 1952 році. Його проводили ВВС США.

Метою Синьої книги було визначити чи є НЛО небезпекою для країни і проаналізувати інформацію про них з наукової сторони. Під час проекту було зібрано та вивчено тисячі різних випадків і у 1968 році представили так званий Звіт Кондона, підсумок якого був наступним:

жоден непізнаний літаючий об’єкт, який досліджували під час проекту не становив загрозу для безпеки;

не були знайдені докази того, що так звані НЛО представляють собою технічні досягнення, які перевищують сучасні наукові знання;

не були здобуті докази того, що НЛО були кораблями прибульців.

У науці НЛО так і не знайшло свого місця, оскільки люди розповідали те, що бачили і могли помилитися. Також грали роль в оповіданнях такі фактори як туман та освітлення. Найчастіше люди, які повідомляли про непізнані об’єкти, називали їх або позаземними кораблями, або військовими літаками. До такого висновку свідки приходили через різкі рухи об’єкта, зміну його кольору та відсутність звуку при польоті.

Давно відомо, про оптичні ілюзії, які “спотворюють” реальність. Так яскраве світло, наприклад, від Венери, може рухатися. Повідомлення про швидкість НЛО також ненадійні, оскільки базуються на можливому розмірі об’єкта, який знаходиться в чистому небі. Вікна та окуляри також можуть спотворювати зображення, а складні оптичні прилади, такі як лінзи фотокамер, можуть перетворити джерела світла у схожі на тарілки об’єкти.

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У вчених також є відповідь й на такий феномен як викрадення інопланетянами. Психологи вважають, що в подібних випадках люди відчували сонний параліч, під час якого параліч м’язів настає до того, як людина заснула або ж вона прокидається до того, як той спаде. За словами медиків, під час сонного паралічу сплячі якийсь час не можуть рухатися і у них з’являється віра в те, що за ними спостерігають.

НЛО в Україні

І в Україну заглядали непізнані літаючі об’єкти і побачити їх можна було практично в кожній області нашої країни. Іноді це було дивне світіння, а іноді об’єкти, які показувалися винятково у камері телефону.

7 серпня 2017 року небі над Дніпром Тарас Кравченко зняв дивне світіння в небі, яке назвали НЛО. Об’єкт був єдиним на всьому небосхилі і дивно блимав.

У червні 2018 року очевидець зняв в небі над Одесою НЛО, яке було видно виключно через камеру телефону.

26 грудня 2017 року над Одесою зняли дивне світіння. Воно провисіло у повітрі кілька секунд і зникло.

У грудні 2016 року в полтавському небі побачили відразу кілька непізнаних об’єктів. Там з’явилося відразу 3 загадкових світіння, які рухалися по небу кілька хвилин.

До слова, у Всесвітній день НЛО Факти ICTV згадали найбільш безглузді об’єкти, які в народі назвали інопланетянами.

Відео: Тарас Кравченко, Алекс Фокс, Игорь Антонов, Chombo Mombo