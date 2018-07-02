Гороскоп на сьогодні, 2 липня

Сьогодні несприятливий день для більшості справ: початку серйозних проектів, покупки чогось великого, важливого.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Час краще присвятити прибиранню будинку, обмірковуванням своїх вчинків і дій. Бажано побути на самоті, особливо на природі, де інших людей не видно і не чутно – в середньому це відстань від 50-ти метрів і далі. Підійдуть садові роботи.

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Після 18.00 – більш сприятливий час для соціальних контактів і спілкування. Вечір можна провести в спокійній сімейній обстановці.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.